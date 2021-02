Buchs/Sennwald Rauch, Dampf, Staub und Insekten: Die Ursachen für Fehlalarme bei der Feuerwehr sind vielfältig Etwa jeder siebte Einsatz bei den Feuerwehren Buchs und Sennwald wurde 2020 durch einen Fehlalarm verursacht. Sind sie für die Organisationen ein Problem? Wer kommt für die Kosten auf? Wir klären auf. Hanspeter Thurnherr 17.02.2021, 11.41 Uhr

Der Einsatzleiter der Feuerwehr liest das Tableau einer Brandmeldeanlage in einem grossen Einkaufszentrum ab. Bild: Hanspeter Thurnherr

Bei zehn von 90 Einsätzen im Jahre 2020 rückte die Feuerwehr Buchs wegen eines Fehlalarms aus. Im gleichen Jahr waren es bei der Feuerwehr Sennwald ebenfalls zehn – von 48 Einsätzen. Allein im Januar dieses Jahres gab es im Stadtgebiet Buchs bereits wieder vier Fehlalarme.

Was sind die häufigsten Gründe für die Alarme? Was kosten die Einsätze und wer bezahlt sie? Welche Tipps haben die Kommandanten an die Betreiber der Brandmeldeanlagen (BMA)? Der W&O fragte nach.

Fehlalarme sind bei der Feuerwehr einkalkuliert

Seit 1. Januar sind die Feuerwehren von Buchs, Sevelen und Wartau in der Feuerwehr Werdenberg Süd zusammengeschlossen. Marcel Senn, der bisherige Kommandant der Buchser, ist nun Kommandant des neuen Zweckverbandes. Marcel Senn erklärt:

«Einsätze durch Fehlalarm sind bei uns einkalkuliert und keinesfalls ärgerlich. Denn aus Sicht der Brandmeldeanlage ist es meistens kein Fehlalarm. Die Sensoren haben ja etwas registriert, was ein Brand sein könnte.»

Beispiele sind Wasserdampf durch Duschen in Hotelzimmern oder Staub durch Arbeiten. Ein weiteres Beispiel ist gemäss Marco Bertoldi, Kommandant der Feuerwehr Sennwald, Insekten in einem Melder.

«Dies kann in einem Keller, Dachstock oder einem Schopf durchaus mal passieren.»

Gleich zweimal war dies in einem Gebäude in Sennwald der vermutete Auslöser. Weitere Gründe für Fehlalarme waren in Buchs und Sennwald Lecks in Sprinkleranlagen und ein Stromausfall.

Viele Brandmeldeanlagen bei Industriebetrieben

Dass in Sennwald Fehlalarme so häufig sind, hat mit der grossen Anzahl an Brandmeldeanlagen in den vielen Industriebetrieben der Gemeinde zu tun. «Jede Alarmmeldung schauen wir als Ernstfall an und gehen entsprechend vor», erklärt Bertoldi. Eine Herausforderung sieht Marcel Senn dann, wenn es an der gleichen Anlage mehrmals zum Fehlalarm kommt.

«Dann könnte die mögliche nachlassende Motivation der Angehörigen der Feuerwehr im Ernstfall zur Gefahr werden – im Sinne von: es wird ja doch wieder nur ein Fehlalarm sein.»

Doch nicht jeder Alarm der BMA führt auch zu einem Einsatz. «Die Betreiber etwa in Läden oder Hotels haben Zeit zum Nachschauen und können innerhalb von fünf Minuten intervenieren. Geschieht dies nicht, dann wird die Feuerwehr über die Kantonale Notrufzentrale in St.Gallen alarmiert», erklärt Marcel Senn das Prozedere. Das heisst: Bei Alarmstufe 1 wird das Ersteinsatzelement aufgeboten, in der Regel 20 bis 25 Personen.

«Wenn der Einsatzleiter schnell vor Ort ist und den Fehlalarm feststellt, kann das Ersteinsatzelement unter Umständen noch rechtzeitig zurückgehalten werden.»

1500 Franken pauschal werden in Rechnung gestellt

Ärgerlich dürfte ein Fehlalarm für den Gebäudebesitzer sein, denn er muss die Kosten für den Feuerwehreinsatz übernehmen. «Gemäss dem seit 1. Januar dieses Jahres gültigen Feuerschutzgesetzes wird ihm bei Alarmstufe 1 pauschal 1500 Franken verrechnet», erklärt Marcel Senn.

Um Fehlalarme möglichst zu vermeiden, empfehlen beide Kommandanten den Betreibern und Gebäudebesitzern:

«Die Anlagen gut warten, das Personal schulen und für die richtigen Massnahmen sensibilisieren.»