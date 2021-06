Buchs/Sax «Ich kann auf alles verzichten, nur auf Familie, Pferde und Hund nicht»: Wie sich ein Paar die Liebe zu Pferden zum Beruf gemacht hat Im Leben von Andrea Spitz und Dominic Weber dreht sich sieben Tage die Woche alles um Pferde. Die Pferde-Physiotherapeutin und ihr Partner, der Bereiter und Sattelvertreter ist, haben aber nicht nur beruflich mit Pferden zu tun, sie besitzen auch selber mehrere. Alexandra Gächter 14.06.2021, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Spitz und Dominic Weber mit zwei ihrer Pferde: Aviva und Hot Chocolate. Bild: Alexandra Gächter

Die Frage ist rhetorisch, die Antwort im Vorfeld bereits klar: Können sich Andrea Spitz und Dominic Weber aus Sax ein Leben ohne Pferde vorstellen? «Natürlich nicht.» Dominic Weber erklärt:

«Wenn man in einen Pferdebetrieb hineingeboren wurde, dann geht es nicht mehr ohne die geliebten Vierbeiner.»

Aufgewachsen ist Dominic Weber im Kanton Solothurn. Sein Vater betreibt dort mit seiner Mutter und seinem Zwillingsbruder einen Reitstall für Springpferde. Auch Dominic Weber hat einen Pferdeberuf erlernt: Er ist eidgenössisch diplomierter Bereiter mit Berufsbildung und hat auch eine kaufmännische Lehre abgeschlossen.

Dominic Weber ist als Bereiter und Sattelvertreter tätig. Bild: Alexandra Gächter

Nebst seiner Tätigkeit als Bereiter vertritt er die Sattelmarke Amerigo: Er hilft beim Verkauf der Sättel, kontrolliert, dass der Sattel auf dem Pferderücken passt und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor. Auf das Sattelbusiness ist er durch das Reiten gekommen. Dominic Weber sagt:

«Ich erhalte Pferde zur Ausbildung. Dabei ist es mir wichtig, dass das ganze Equipment optimal passt.»

Dominic Weber überprüft den Sitz der Sättel von eigenen und fremden Pferden und nimmt entsprechende Einstellungen vor. Bild: Alexandra Gächter

Kunden hat Dominic Weber von der Ost- bis zur Westschweiz und vom Tessin bis nach Deutschland. Pro Woche legt er im Durchschnitt über 1000 Kilometer mit dem Auto zurück. Zudem ist Dominic Weber auch als Reitlehrer tätig. Vor allem in der Region Werdenberg und im Kanton Graubünden gibt er Springunterricht. Als Bereiter setzt er sich auch in den Sattel von jungen Pferden und Pferden zur Weiterbildung. Von üblichen 42-Stunden-Wochen kann da keine Rede sein

Wenig Zeit für Schlaf

Seine restliche Freizeit verbringt er mit den eigenen Pferden. Am Wochenende fährt er oft an Turniere – auch ins Ausland. Schlafen, nein, das tue er nicht viel, bestätigt Dominic Weber.

Ins Werdenberg gezogen ist der Solothurner der Liebe wegen. In Andrea Spitz hat er sein perfektes Pendant gefunden. Auch in ihrem Leben gibt es nur eines: Pferde.

Pferde-Physiotherapeutin Andrea Spitz behandelt ihre eigenen Pferde regelmässig selber. An den halb geschlossenen Augen erkennt man, dass das Pferd die Behandlung geniesst. Bild: Alexandra Gächter

Andrea Spitz hat vor zwei Jahren entschieden, sich selbständig zu machen. Sie absolvierte eine dreijährige Ausbildung zur diplomierten Physiotherapeutin. Die Arbeit an den Pferden ist ähnlich, wie man sie von Behandlungen bei Menschen kennt: Schmerzpunkte in der Muskulatur finden, Verspannungen, Faszien und Blockaden lösen und Triggerpunkte behandeln.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Als Pferdekennerin kann Andrea Spitz die Körpersprache der Pferde sehr gut lesen und mit ihrer Behandlung dementsprechend darauf reagieren. Zur Unterstützung ihrer Physioarbeit besitzt sie ein Stromimpulsgerät, das Equitron. Andrea Spitz erklärt:

«Mit dem Gerät kann ich noch tiefere Schichten behandeln, sowie auch Gelenk-, Bänder- und Sehnenprobleme.»

Am gähnenden Pferd erkennt man sofort die entspannende Wirkung, welche die Arbeit von Andrea Spitz mit dem Stromimpulsgerät Equitron auslöst. Bild: Alexandra Gächter

Die Arbeit der Pferde-Physiotherapeutin passt sehr gut zu derjenigen von Dominic Weber als Bereiter und Sattelvertreter. Ein gewisser Kundenkreis der beiden überschneidet sich. Dominic Weber sagt:

«Unpassende Sättel oder falsches Reiten führen unweigerlich zu Verspannungen Verspannungen und Blockaden. Wichtig sind deshalb alle drei Komponenten: Ein passender Sattel, richtiges Reiten und Physiotherapie.»

Doch auch Pferde die gut und mit dem richtigen Equipment geritten werden, benötigen ab und zu Physiotherapien. «Egal, ob Sport- oder Freizeitpferd», ergänzt Andrea Spitz. So könne man auch sich einschleichenden Beschwerden vorbeugen.

Genau wie Dominic Weber wurde Andrea Spitz in eine Pferdefamilie hineingeboren. Ihr Grossvater züchtete Haflinger in Sevelen und war Kutscher. Obwohl der Schritt vor zwei Jahren in die Selbstständigkeit als Pferde-Physiotherapeutin ein grosser war, konnte sich die junge Frau damit bereits nach einem Jahr ihren Lebensunterhalt bestreiten.

«Dass ich mich mit den Pferden dank Dominics Trainingsunterstützung täglich weiterbilden darf, dafür bin ich sehr dankbar», so Andrea Spitz.

Reiten in Sax, Buchs und Gams

Das Paar wohnt derzeit in Sax, im Herbst möchten die beiden aber zurück in Andrea Spitz' Heimat Sevelen ziehen. Andrea Spitz sagt:

«Nebst meinem und dem Pferd meiner Schwester in Sax, haben wir noch zwei Pferde im Reitsportzentrum Buchs und reiten drei weitere Pferde eines guten Bekannten, dessen Pferde in Gams stehen.»

Eines der beiden Pferde, welches in Sax steht, gehört ihr bereits seit 14 Jahren und ist mittlerweile 26 Jahre alt und immer noch kerngesund. «Er ist mein Ein und Alles.»

Nebst den Pferden besitzen Dominic Weber und Andrea Spitz auch Hund Maily, welcher den beiden gerne auf Schritt und Tritt folgt. Bild: Alexandra Gächter

Die Pferde täglich misten, füttern und bewegen, daneben Vollzeit arbeiten und weitere Pferde bewegen: Das erfordert eine gute Planung. Der Tagesablauf des Paars ist dementsprechend straff geplant

Von 6 bis 23 Uhr dreht sich fast alles um Pferde

Andrea Spitz zählt auf: «Ich stehe um 6 Uhr auf und dann dreht sich bis 23 Uhr – also wenn ich wieder zu Bett gehe - alles ums Pferd.» Mit Misten, Reiten, Physiotherapie und Büroarbeit sei der Tag aber durchaus abwechslungsreich. Zum Essen bleibe jedoch meist wenig Zeit. «Am Abend kochen wir zusammen etwas, denn einmal am Tag benötige ich etwas Warmes», sagt sie.

Andrea Spitz und Dominic Weber starten regelmässig an Springturnieren. Bild: PD

Am Wochenende wird es nochmals streng

Wer jetzt denkt, dass die Wochenenden pferdefrei sind, irrt. Wochenende bedeutet während der Springsaison oft: Turnierzeit. Von Donnerstag bis Sonntag reist das Paar an Springprüfungen. Dominic Weber ist schon Prüfungen bis 1.40 m und Andrea Spitz bis 1.15 m gestartet. Dominic Weber sagt:

«In der Regel starten wir mit fünf Pferden. Mit unseren beiden und drei weiteren, von Kunden und Freunden.»

Zum Teil sind die Springprüfungen auch im Ausland. So fuhr das Reiterpaar am letzten Wochenende im Mai beispielsweise nach Italien.

1500 Euro pro Wochenende

Dominic Weber ist schon Prüfungen bis 1.40 m gestartet. Bild: PD

Gefahren wird meist mit einem Lastwagen, damit alle fünf Pferde Platz haben. Während die Pferde nach der Fahrt in einer Zeltbox eingestallt sind, wohnen die Reiter im Wohnabteil des Lastwagens.

Während der Saison, zwischen April und Anfang Oktober, bestreiten sie um die 15 Springturniere. Benzin, Miete für Pferdeboxen, Turnier-Startgeld und Essen summiert sich für alle fünf Pferde auf rund 1500 Euro pro Wochenende. Dabei kommen sie aber «nur» für die Kosten ihrer eigenen Pferde auf. Andrea Spitz kommentiert:

«Es ist ein sehr teures Hobby. Aber andere fahren in die Ferien. Für uns ist das unser Urlaub.»

Als positiver Nebeneffekt sei der Besuch auf Turnieren auch Werbung. Man erweitere das Netzwerk, denn andere Reiter sind potenzielle Kunden. Auf Turnieren könne man so erstmals in Kontakt treten und viele neue Bekanntschaften machen.

Trotz des zeit- und geldintensiven Hobbys möchten die Beiden ihre Pferde niemals missen. Andrea Spitz betont, dass ihnen beiden das Wohl der Pferde das A und O ist, daher hätten sie sich ihre Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Dominic Weber sagt abschliessend:

«Ich kann auf alles verzichten. Nur auf Familie, Pferde und Hund nicht.»

Dominic Weber mit «Hot Chocolate», einem seiner Pferde. Bild: Alexandra Gächter