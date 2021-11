Buchs/Region Nach langem Unterbruch: «Gospel im Werdenberg» singt wieder und gibt am Wochenende Konzerte Am Wochenende gibt der beliebte Projektchor Gospel im Werdenberg in der Evangelischen Kirche Buchs zwei Konzerte. Nach eineinhalb Jahren Unterbruch begannen die Proben im vergangenen August endlich wieder. Corinne Hanselmann 10.11.2021, 16.00 Uhr

Nach intensivem Proben sind der Chor Gospel im Werdenberg und die Band bereit für die Konzerte. Bild: PD

Region Weniger als zwei Wochen vor den geplanten Konzerten im März 2020 musste Gospel im Werdenberg sein Projekt aufgrund der Pandemie abbrechen. Fast eineinhalb Jahre später, im vergangenen August, nahm der Chor einen neuen Anlauf und begann mit Proben für «Water Of Life».

Am kommenden Wochenende stehen nun zwei Gospelkonzerte in der Evangelischen Kirche Buchs an. Neben dem Chor wirken Solistinnen, Solisten und Band mit.

Viele stiegen wegen Zertifikatspflicht aus

Irene Stäheli Bild: PD

Der beliebte Chor Gospel im Werdenberg, der sich zweimal jährlich für rund drei Monate bildet und mit Chorleiter Simon Griesinger auf einige Konzerte hin probt, ist dieses Mal deutlich kleiner als gewohnt.

In vergangenen Jahren nahmen teilweise über 130 Sängerinnen und Sänger an den Projekten teil. Dieses Jahr waren es beim Start im August knapp über 100. Projektleiterin Irene Stäheli sagt:

«Als Mitte September vom Bund die Covid-Zertifikatspflicht eingeführt wurde, hat mehr als ein Drittel wieder aufgehört.»

Denn: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich für die wöchentliche Probe im Kirchgemeindehaus Grabs testen lassen. «Es gibt einige wenige, denen das Singen bei Gospel im Werdenberg so viel wert ist, dass sie das wöchentliche Testen auf sich nehmen», so Irene Stäheli.

Onlineangebote können Chorproben nicht ersetzen

Als kleines Trostpflaster für die ausgefallenen Projekte nahm Gospel im Werdenberg während der Pandemie zwei Onlinesongs auf. Doch die Beteiligung war relativ gering. Die Projektleiterin ist überzeugt:

«Onlineangebote können nicht ersetzen, was an gemeinsamen Chorproben an Zusammengehörigkeit und emotionalem Auftanken geschieht.»

Die gemeinsame Zeit beim kürzlich durchgeführten Probesamstag genossen die Mitglieder von Gospel im Werdenberg deshalb umso mehr. Konzentriert wurde für die Konzerte geübt, erstmals auch mit der profimässigen Band. Aber auch das gemütliche Zusammensitzen fehlte nicht. Bei den letzten Proben wurde nun noch an Details für die Konzerte vom kommenden Wochenende gefeilt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten spritzige Lieder, die erfrischen. Das Thema des Projekts ist «Water Of Life», also das lebensnotwendige Element, das nicht nur körperlichen, sondern auch seelischen Durst stillt.

Am Samstag, 13. November, findet das Konzert in der Evangelischen Kirche Buchs um 19 Uhr statt, am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr. Es gilt Covid-Zertifikatspflicht. Ab zwei Stunden vor dem Konzert ist das Testen vor Ort ohne Anmeldung für 35 Franken möglich (ID, Krankenkassenkarte und Handy mitbringen).

2022 gibt es ein Jubiläumsprojekt

Im nächsten Jahr feiert Gospel im Werdenberg übrigens das zehnjährige Bestehen. Vorgesehen ist ausnahmsweise nur ein Projekt, dafür ein grösseres und längeres. Die Konzerte sind für Mai geplant.