Buchs/Grabs - Die Lukashaus-Sonderschau in der Gass war ein voller Erfolg

Das Lukashaus in Grabs feierte sein 175-jähriges Bestehen mit einer öffentlichen Sonderschau an der Bahnhofstrasse in Buchs. «D’Gass» wurde während einer Woche in eine Sternengasse verwandelt, bei der das Miteinander mit Menschen mit Behinderung im Zentrum stand.

16.09.2021, 05.00 Uhr