Buchs/Grabs Auch ohne Rausch ist Hanf gefragt: Zwei Grabser betreiben Hanfanbau im legalen Bereich Philipp Kühnis und Florian Lippuner gründeten ein Unternehmen und bauen CBD-Hanf an. Licht, Wasser, Luft, Nährstoffe: Um CBD-Hanf zu produzieren, muss mit viel Technik die Natur nachgestellt werden. Corinne Hanselmann 28.03.2021, 13.00 Uhr

Philipp Kühnis (links) und Florian Lippuner in ihrer Produktionsanlage für CBD-Hanf. Corinne Hanselmann

Der Hanfgeruch ist unverkennbar beim Betreten der ehemaligen Lagerhalle im Industriegebiet von Buchs. Eigenhändig haben Philipp Kühnis (40) und Florian Lippuner (39) hier eine Produktionsanlage für CBD-Hanf gebaut. Verwendet wird dieser beispielsweise als Rauchware, für Tee, Hanföl oder die Produktion von Salben, Massageöl und Ähnlichem.

Seit 2016 ist der Anbau von Hanf mit einem THC-Gehalt von unter 1 Prozent in der Schweiz legal. Auf den Wirkstoffgehalt ihrer Pflanzen richten Kühnis und Lippuner deshalb ein besonderes Augenmerk. «Wir lassen unsere Mutterpflanzen regelmässig analysieren, um die aktuellen Werte zu wissen», sagt Kühnis. Das ist wichtig, um jederzeit im legalen Bereich des Hanfanbaus zu bleiben.

«Ab und zu kommt die Polizei für Kontrollen vorbei. Sie nimmt Proben und macht Schnelltests.»

Liegt der THC-Gehalt über 1 Prozent, droht eine Anzeige.

Unter dem hellen Licht gedeihen die Hanfpflanzen. Corinne Hanselmann

Vor bald zwei Jahren gründeten die beiden Grabser, die sich schon seit ihrer Jugend kennen, das Unternehmen GrasGrün Herbal AG. Seither bauten sie ihre Produktion auf – hauptsächlich indoor, aber auch outdoor. Mittlerweile gelingt es ihnen, mit dem Ertrag die hohen Fixkosten zu decken. Doch Philipp Kühnis und Florian Lippuner wollen mit ihrer GrasGrün Herbal AG wachsen. Aktuell sei auf dem Markt einiges an Potenzial vorhanden – wenn die Qualität des CBD-Hanfs stimmt.

Die Bedingungen müssen stimmen

In Reih und Glied stehen Tausende Hanfpflanzen in einer ehemaligen Lagerhalle. Lüftung und Ventilatoren sorgen für frische Luft, Pumpen für die Bewässerung. Über den Pflanzen hängen zahlreiche helle Lampen. «In diesem Raum brennt 18 Stunden täglich das Licht. Das entspricht sozusagen dem Hochsommer», erklärt Philipp Kühnis, Gründer und Verwaltungsratspräsident des Unternehmens GrasGrün Herbal AG. Bei diesen Bedingungen wachsen die Pflanzen stetig, bilden aber keine Blüten. Hier sind Mutterpflanzen, Stecklinge und Jungpflanzen untergebracht.

Florian Lippuner schneidet Triebe von Mutterpflanzen ab. Corinne Hanselmann

«Alle zehn Tage schneiden wir von den Mutterpflanzen Triebe ab», sagt Mitgründer Florian Lippuner. In kleinen Treibhäusern bilden diese dann während ein bis zwei Wochen erste Wurzeln. «Das sind dann Klone der Mutterpflanze mit genau den gleichen Eigenschaften. Das ist für uns wichtig, damit wir den CBD- und THC-Gehalt im Griff haben und im legalen Bereich sind.»

Am edelsten sind die Blüten der Hanfpflanzen

«Hanf hat einen ziemlich schlechten Ruf», wissen die Unternehmer. «Es wäre schön, wenn diese Heilpflanze wieder mehr genutzt würde», so Philipp Kühnis. «Unsere Grosseltern kannten das noch viel besser, dass Kräuter aus dem Garten als Heilmittel eingesetzt werden.» Ein Grund für den schlechten Ruf dieser Heilpflanze ist sicherlich der Drogenhanf, der einen Rausch verursacht und süchtig machen kann.

Wirkstoffe im Hanf Cannabidiol Cannabidiol (CBD) ist ein nicht-psychotropes Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf. Es sind entkrampfende, entzündungshemmende, angstlösende und gegen Übelkeit gerichtete Wirkungen beschrieben. Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol (THC) hingegen ist eine psychoaktive Substanz, die eine berauschenden Wirkung hat. Der verbotene «Drogenhanf» enthält zwischen 20 und 30 Prozent THC. Im CBD-Hanf, den die GrasGrün Herbal AG produziert, liegt der Wert bei rund 0,5 Prozent. (pd/ch)



Die Blüten werden für 1000 bis 2000 Franken pro Kilogramm verkauft. PD

Die GrasGrün Herbal AG verkauft einen Teil ihrer Ernte an Grosshändler, die den Hanf weiterverarbeiten oder exportieren. In Deutschland ist der Anbau von CBD-Hanf schwieriger, da ein noch tieferer THC-Gehalt als in der Schweiz zulässig ist.

Am wertvollsten sind die Blüten – zwischen 1000 und 2000 Franken wird pro Kilogramm bezahlt. Sie werden unter anderem als Tabakersatz verwendet. «Der CBD-Hanf hat eine beruhigende und angsthemmende Wirkung», weiss Lippuner.

«Deshalb ist er sehr gefragt bei Leuten, die wegen des Rauschs kein THC-haltiges Gras rauchen wollen.»

Salben und Massageöl mit natürlichen Inhaltsstoffen

Aus dem CBD-Hanf werden beispielsweise Salben hergestellt. PD

Nebst der Blüte können auch andere Teile der Pflanze, wie etwa die Blätter, weiterverarbeitet werden. Daraus entstehen in Zusammenarbeit mit der Grabserin Alexandra Milesi und ihrem Wurzelwerk-Laden zum Beispiel Massageöl, Salbe, Lippenbalsam und Duschbad. Die Produkte enthalten nur natürliche Inhaltsstoffe. «Sie sind dadurch nicht ewig haltbar und wir können nur kleine Mengen produzieren. Uns ist es wichtiger, dass die Produkte nichts Schädliches enthalten», so Lippuner.

Im «Herbst»-Raum beginnt der Hanf zu blühen

Nach einigen Wochen im «Hochsommer»-Raum ziehen die Pflanzen um. «In diesem Raum simulieren wir sozusagen den Herbst. Hier brennt zwölf Stunden täglich Licht und es ist etwas kühler», erklärt Philipp Kühnis.

«Wenn in der Natur die Tage kürzer werden, dann fängt die Hanfpflanze an zu blühen.»

Nach rund zwei Monaten in diesem Raum sind die Pflanzen reif für die Ernte. Um die Hanfpflanzen vor Schädlingen, Krankheiten und Pilzbefall zu schützen, wird mit Propolis und Neemöl gespritzt.

Nach ein bis zwei Wochen bilden die Stecklinge Wurzeln. Corinne Hanselmann

Unter einem der Pflanzentische blubbert es. Aus einem grossen Becken wird gerade Wasser hochgepumpt, damit die Pflanzen es aufnehmen können. Dem Wasser wurden Nährstoffe zugesetzt. Einmal täglich wird so bewässert. Für die erfolgreiche Produktion von CBD-Hanf sind die richtigen Bedingungen ausschlaggebend. «Wir haben eine Steuerung, die Licht, Klima und Wasser automatisch steuert», sagt der gelernte Anlagen- und Apparatebauer Philipp Kühnis.

«Das haben wir alles selber gebaut und nach und nach erweitert, da die finanziellen Mittel für eine fertige professionelle Anlage nicht vorhanden waren.»

Über den Pflanzen hängen Natriumdampflampen. «Lieber wären uns stromsparende LED, aber die sind sehr teuer in der Anschaffung.»

Die Fixkosten für Miete, Strom und Löhne sind hoch. «Wir müssen gewisse Mengen an CBD-Hanf produzieren und regelmässig verkaufen können, um diese zu decken», so Kühnis. «Sonst würden wir uns gerne stärker auf Salben und ähnliche Produkte fokussieren. Aber dort ist der Absatz bisher zu klein.»

Der Anbau startete einst in einem umgebauten Stall

Florian Lippuner und Philipp Kühnis sind in Grabs aufgewachsen und kennen sich seit 25 Jahren. Beide verbrachten schon früher gerne Zeit im Garten. Kühnis bewirtschaftet bis heute einen 500 Quadratmeter grossen Gemüsegarten. Auch im Anbau von Hanf für den Eigenbedarf hatten die beiden schon Erfahrungen gemacht.

Als 2016 der Anbau von CBD-Hanf in der Schweiz möglich wurde, kamen sie ins Gespräch und sahen eine lukrative Geschäftsmöglichkeit. «Wir haben klein angefangen in einem umgebauten alten Stall», erzählt Lippuner. Das Wissen rund um den Hanfanbau eigneten sie sich unter anderem durch das Lesen von Büchern an.

«Bis heute bezahlen wir Lehrgeld, wenn wir Fehler machen.»

Philipp Kühnis zeigt eines der Mini-Treibhäuser, in denen die Stecklinge erste Wurzeln bilden. Corinne Hanselmann

Florian Lippuner, der früher in der Eventbranche tätig war, arbeitet heute Vollzeit für die GrasGrün Herbal AG. «Wir hoffen, dass wir grösser werden können und auch ich das irgendwann hauptberuflich machen kann», sagt Philipp Kühnis, der aktuell nebenberuflich für sein Unternehmen tätig ist. Doch der Aufwand für Vertrieb, Marketing und Buchhaltung wird stetig grösser. Neben den beiden Hauptaktionären arbeiten für Serienarbeiten wie das Umtopfen oder Ernten weitere Personen im Stundenlohn für das Unternehmen.

Ausbauen wollen Kühnis und Lippuner unbedingt in der Region Werdenberg. Zudem möchten sie auf einen höheren technischen Standard und eine professionellere Anlage setzen. Nur so sei eine künftige Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie denkbar, wie Lippuner erklärt. Denn dies wäre eines der Ziele.

Outdoor ist die Kapazität grösser

Nicht nur indoor, auch outdoor haben Kühnis und Lippuner in Zusammenarbeit mit Landwirten schon CBD-Hanf angebaut. Die Qualität sei indoor zwar besser, der Geschmack viel intensiver. Aber die Produktionskapazität hält sich mit rund 10 Kilogramm alle zwei Wochen in Grenzen.

Grosse Mengen Hanf im Tonnenbereich können nur draussen produziert werden. PD

«Seit wir in dieses Geschäft eingestiegen sind, lernten wir immer mehr Leute kennen. Auch solche, die Hanföl produzieren. Dafür sind grosse Mengen Hanf im Tonnen-Bereich nötig, die man nur draussen produzieren kann», erklärt Philipp Kühnis. Nebst den Launen der Natur ist der Hanf draussen allerdings auch stärker dem Diebstahl-Risiko ausgesetzt.

www.gras-gruen.ch