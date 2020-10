Buchser Weltrekordhalterin im Speaker Slam: «Mit meiner Fähigkeit Gefühl und Sprache zu verbinden, will ich eine Inspiratorin sein.» Mit ihrer Rede zum Thema «Raus aus der Sackgasse» begeisterte die aus dem Wallis stammende Buchserin Susanna Dütschler-Imboden am internationalen Speaker Slam die Zuschauer. Auch neben der Bühne hat die Kinesiologin bereits viel erlebt. Michael Braun 09.10.2020, 11.25 Uhr

Susanna Dütschler-Imboden an der Spree. Bilder: Dominik Pfau

Der Auftritt der Buchserin Susanna Dütschler-Imboden am internationalen Speaker Slam musste kurz, knackig und dennoch emotional berührend sein. Sie wirkte mit ihrer packenden Geschichte, vorgetragen an diesem Redewettbewerb, an einem Weltrekord für den längsten Speaker Slam mit. «Einigen Teilnehmern gelang es nicht, ihre Pointe in den vier Minuten zu platzieren», schildert sie.

Susanna Dütschler-Imboden selbst schaffte eine Punktlandung. Sie überzeugte mit ihrer Rede zu Thema «Raus aus der Sackgasse» nicht nur die Jury. Ihr gelang es auf der Bühne, die Menschen zu inspirieren und ihre Positivität weiterzugeben. Nach ihrem Auftritt gab es Standing Ovations und sie wurde mit einem Award ausgezeichnet.

Erfolgreich aus der Sackgasse entflohen

Die ausgebildete Kinesiologin wollte sich vor 13 Jahren ein zweites Standbein errichten. Daher baute sie eine Firma für Naturkosmetikprodukte auf. Heute fühlt sie sich frei, das zu tun, was ihr Freude macht. Seither hatte sie beruflich bereits viele Auftritte vor grossen Menschenansammlungen. «In Wien durfte ich sogar einmal vor 4500 Menschen sprechen», so Dütschler-Imboden.

Das sei die beste Vorbereitung auf den Speaker Slam gewesen. Sie sagt:

«Mir fiel es jedoch am Speaker Slam schwer, plötzlich nicht mehr über Tatsachen oder Produkte zu sprechen, sondern über mich und meine Geschichte.»

Die gebürtige Walliserin wurde als Kind in der Schule aufgrund ihrer guten Leistungen oft ausgegrenzt. Daher falle es ihr sehr schwer über ihren beruflichen Erfolg zu reden. Für sie habe sich, durch den Auftritt und auch durch die grossartigen Rückmeldungen, ein grosser Knoten gelöst. Sie konnte aus ihrer Sackgasse entfliehen.

Susanna Dütschler-Imboden bei der Awardübergabe durch Herrmann Scherer.

Vor ihrem Auftritt absolvierte die 63-jährige Buchserin einen Podcast, ein Experten-Scouting sowie ein Treffen mit einem Buchverlag. «Der dreitägige Aufenthalt in Berlin war für mich eine wunderbare Erfahrung.»

Obwohl Susanna Dütschler-Imboden bald in Pension geht, ist sie immer noch auf Trab. Mit ihrem rednerischen Talent will sie Menschen Themen näherbringen und sie zu positiven Veränderungen anregen.

Jahrelange Bühnenerfahrung

Ein schwarzes Seidenhalstuch mit kleinen, fast unscheinbaren und doch ins Auge stechenden Blümchen umringt den Hals der Rekordhalterin im Speaker Slam beim Treffen in einem Buchser Restaurant. Einem Angestellten, mit dem sie ein Schwätzchen in ihrem klangvollen Walliser Akzent hält, ist sie anscheinend bekannt.

Die 63-jährige Kinesiologin unterstützt die lokale Gastronomie, gerade zu Coronazeiten, wie sie später verrät. Ihr ist keine Spiur von Nervosität anzumerken, was bei ihrer jahrelangen Bühnenerfahrung auch verwunderlich wäre. Während sie ein Getränk bestellt kommt das Gespräch ins Rollen.

«Wurde wegen meiner guten Leistungen gemobbt»

«Vom Rhonetal ins Rheintal», so beschreibt Susanna Dütschler-Imboden ihren Weg von Raron nach Buchs. An ihre Kindheit im Oberwallis hat die zweifache Mutter nicht nur gute Erinnerungen. Sie sagt:

«Ich war immer eine sehr fleissige Schülerin und in allen Fächern gut bewandert.»

Doch ihre guten Leistungen in der Schule brachten auch viele Neider mit sich. «Ich wurde von meinen Mitschülern ausgeschlossen», sagt sie. Das verfolgt sie bis heute. Der Auftritt am internationalen Speaker Award half ihr dabei, sich von diesen negativen Erinnerungen loszulösen, berichtet Susanna Dütschler-Imboden mit einer unglaublichen Fassung. Man merkt kaum, dass sie über ein für sie sehr emotionales Thema spricht.

Die Speaker Slamerin mit ihrem Award.

Spezielle Gabe aus dem Wallis mitgebracht

Mit 21 verschlug es die Raronerin mit Handelsdiplom nach Luzern und später nach Zürich, wo sie als Direktionsassistentin arbeitete. Nach einigen Jahren kam sie zurück in ihre Heimat und arbeitete bei der Air Zermatt. Auch im schweizerischen Aeroklub war sie Mitglied. Dütschler-Imboden erklärt: «Ich habe mich schon immer fürs Fliegen interessiert, da ist immer etwas los».

In Zermatt lernte sie auch ihren Ehemann kennen, mit dem sie ein Jahr lang auf Weltreise ging, bevor sie schliesslich nach Salez zogen. «So kann es einem ergehen, wenn man sich in einen Ostschweizer verliebt», sagt sie lachend. Während eine Putzkraft im Hintergrund penibel den Teppichboden saugt und dabei ungewollt Störgeräusche produziert erzählt sie weiter. Mit einem Lächeln berichtet sie:

«Meine Mutter sagte mir einmal, dass ich für das was ich bereits erlebt habe eigentlich hundert sein müsste.»

Von ihrer Mutter habe sie die Fähigkeit zum intuitiven Reden geerbt und aus dem Wallis mitgebracht.

«Mit meiner Fähigkeit, Gefühl und Sprache zu verbinden, will ich eine Inspiratorin sein und Menschen im positiven Sinn zu Veränderungen anregen.»

Auch Sportlern könnte sie bei einer Neuorientierung in ihrem Leben helfen, sagt Dütschler-Imboden und verweist dabei auf einen Zeitungsartikel im W&O, den sie seit Beginn des Gesprächs vor sich liegen hat.

«Fühle mich durch das gute Abschneiden bestätigt»

Mit Ihrer Gabe fürs intuitives Reden kann sie ihre Zuhörer von der Bühne aus berühren, so dass diese inspiriert werden und ihnen Veränderung leichter fällt. Auch am Speaker Slam war ihr dies sehr wichtig.

Das hochstehende Niveau sowie die berührenden Themen haben sie beim Wettbewerb besonders beeindruckt. «Daher fühle ich mich sehr bestätigt, unter die besten Fünf gekommen zu sein», so Dütschler-Imboden. Besonders die Geschichte einer jungen Frau, der bereits im jungen Alter Knoten auf den Stimmbändern diagnostiziert wurden und die trotzdem ihrem Traum nachgehen konnte, Sängerin zu werden, habe sie sehr berührt. Weiter stellt sie fest:

«Die gute Dynamik unserer sehr bunt zusammengewürfelten Gruppe hat mich sehr beeindruckt.»

In einer Vorrunde, bei der mehrere Redner gleichzeitig auf der Bühne standen und das Publikum wählen konnte, wem es zuhören will, habe noch ein gewisses Wettbewerbsdenken geherrscht. Das Zusammenspiel beim Weltrekordversuch sei aber sehr gut gewesen. «In dem Moment war der Erfolg da, die Gruppenenergie hat gestimmt und man hat etwas geschafft.»

Die strikten Coronaregeln hätten das Feiern des Erfolgs sehr schwierig gemacht. Dütschler-Imboden sagt:

«Schliesslich liessen wir den Abend dann aber in einer Bar ausklingen, wo besonders der Austausch zwischen Jung und Alt sehr schön war.»

Doch anstatt sich auf diesem Triumph auszuruhen, plant die baldige Pensionärin bereits die nächste Teilnahme an einem Redewettbewerb im April 2021 im Raum Köln.

Susanna Dütschler-Imboden ist meist auf Trab.

Auch neben der Bühne hilft Dütschler-Imboden gerne

Auch neben der Bühne engagiert sich die Weltrekordträgerin an vielen Projekten. Stramm sitzend und an ihrem nach Kakaobohnen duftenden Kaffee nippend erzählt Dütschler-Imboden ganz beiläufig von einer Halbmarathon-Teilnahme vor drei Jahren. «Ich habe mich für einen Spendenmarathon zugunsten von Kindern in Afrika angemeldet, ohne zu realisieren, dass dieser am Fusse des Kilimanjaros stattfinden wird.»

Trotzdem habe sie mit der Unterstützung von Fachpersonen trainiert und mit ihrer Teilnahme eine hohe Summe Geld gespendet. «Für mich war das ein ganz besonderes Erlebnis und auch eine grosse Bestätigung.» Sie resümiert:

«Ich musste knietief durch den Schlamm laufen und war dabei mit 15 Jahren Abstand die Älteste in meiner Kategorie.»

Auf die Frage, was sie zum Ausgleich in ihrer Freizeit gerne mache, antwortet Dütschler-Imboden mit einem verschmitzten Lächeln: «Bis heute lerne ich für mein Leben gerne. Ich lese Bücher, schätze Geselligkeit und gehe gerne Wandern. Zudem interessiere ich mich sehr für die Schicksale von Menschen und wie es anderen Menschen so geht.» Auch das Reisen liebe sie, so Dütschler-Imboden. Sie war bereits in Indien, Australien, in mehreren Ländern Afrikas und vielen weiteren Ländern.

Bei der Verabschiedung gibt sie noch den Ratschlag, möglichst viel zu reisen.

«Viele sagen immer, wenn die Kinder aus dem Haus sind, gehe ich dann auf grosse Reise, machen tut das aber kaum einer.»