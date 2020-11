Buchser Villa am Wuer aus dem Jahr 1850 wird saniert – der Kanton unterstützt das Projekt mit Geld aus dem Lotteriefonds Der Kanton St. Gallen unterstützt mit dem Lotteriefonds 2020 drei Projekte aus der Region Werdenberg: Die Sanierung der 2015 von einem Brand beschädigten Villa am Wuer, die Sanierung des Schuelhüsli Studen in Grabs und ein historisches Buchprojekt aus Grabs.

Wird für 1.3 Millionen Franken saniert, der Kanton St. Gallen unterstützt das Projekt mit einem Beitrag aus dem Lotteriefonds: Die 2015 von einem Brand betroffene Villa am Wuer in Buchs, vis-a-vis dem Werdenbergersee. Armando Bianco

Der Kanton St. Gallen ist Mitträger der Swisslos Interkantonalen Landeslotterie. Aus dem im letzten Jahr resultierenden Gewinn fliessen 22,2 Millionen Franken in den Lotteriefonds des Kantons St. Gallen. Mit den Geldern werden gemeinnützige Vorhaben aus verschiedenen Bereichen unterstützt, regelmässig auch solche in der Region Werdenberg. Die Kantonsregierung unterbreitet dem Kantonsrat in der Botschaft Winter 2020 ihre Vorschläge.

Villa aus dem Jahr 1850 von kantonaler Bedeutung

An die Renovation der Villa am Wuer in Buchs im Jahr 2015 will der Kanton 66700 Franken beisteuern. Bei dem sich an der St. Gallerstrasse 40 befindenden Objekt handelt es sich um eine spätklassizistische, kubische Villa, gebaut um 1850, die mit einem Walmdach abgedeckt ist. Das gesamte Gebäude wurde 2004 sehr sorgfältig renoviert. Im Jahr 2015 brach im ersten Obergeschoss ein Brand aus, der sowohl den gesamten Dachstock als auch wesentliche Teile der historischen Malereien, Verglasungen sowie Täfer und Bodenbeläge zerstörte.

Bei der anstehenden Renovation werden die Überreste, welche noch vorhanden sind, in Stand gestellt, ein neuer Dachstuhl aufgebaut und die Fassade wieder renoviert. Seit dem Jahr 2017 ist dieses Gebäude als Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung ausgeschieden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,297 Millionen Franken.

Erinnerungen von Matheus Eggenberger in Buchform

Mit einem Betrag von 10000 Franken vom Kanton unterstützt werden soll die Publikation «Erinnerungen des Grabser Gemeindeammanns und Bezirksrichters Matheus Eggenberger». Die Historisch-Heimatkundliche Vereinigung der Region Werdenberg plant mit dem Ortsarchiv Grabs die Herausgabe der Lebenserinnerungen des über die Region hinaus aktiven und bekannten Grabser Gemeindeammanns, Kantonsrats, Vermittlers und Bezirksrichters Matheus Eggenberger als Begleitpublikation des Werdenberger Jahrbuchs.

Der fundierte und unterhaltsame Einblick in den Alltag der Menschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von Matheus Lipuner transkribiert. Als Beitrag zur ostschweizerischen Sozial-, Wirtschafts- und Rechtsgeschichte werden Eggenbergers Aufzeichnungen durch themenbezogene Fachbeiträge von Historikerinnen und Historikern und eine reichhaltige Bebilderung ergänzt.

Auch an die Sanierung des Studner Schuelhüsli in Grabs will der Kanton einen Beitrag ausrichten. Alexandra Gächter

Für die Publikation sind Gesamtkosten von 60000 Franken veranschlagt. Die Politische Gemeinde Grabs beteiligt sich mit 12000 Franken, die Förderplattform Südkultur mit 6000 Franken. Die Historisch-Heimatkundliche Vereinigung der Region Werdenberg und die Ortsgemeinde steuern gemeinsam 5000 Franken bei und rechnen mit Eigenleistungen in gleicher Höhe.

Eine neue Heizung für das Studner Schuelhüsli

36600 Franken beitragen will der Kanton St. Gallen an die Aussensanierung und den Heizungsersatz des Studner Schuelhüsli wie es im Volksmund genannt wird, gehört zum Grabser Ortsteil Studen und wurde 1813 errichtet. Es ist das letzte von insgesamt drei Schulhäusern, welche damals erbaut wurden. Ursprünglich als Schulhaus mit Lehrerwohnung gebaut, wurde es 1874 verlängert und anstelle der Lehrerwohnung ein zweites Schulzimmer geschaffen. Auch der Schindelschirm stammt aus dieser Zeit.

Die Eingriffe sind bis heute verantwortlich für das klassizistische Aussehen des Gebäudes, das von Grün umgeben idyllisch auf einer Anhöhe liegt. Bei der Fassadenrenovation wurden insbesondere der Schindelschirm erneuert und das gesamte Erscheinungsbild sorgfältig renoviert.

Seit dem Jahr 2017 ist dieses Gebäude als Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung ausgeschieden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 268738 Franken, heisst es in der aktuellen Lotteriefondsbotschaft.