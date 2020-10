Buchser Flohmarkt – quo vadis? Warum die Flohmarktgründer ihr Unternehmen zum Verkauf anbieten und was sie damit bezwecken Die Betreiber des Floh- und Antikmarkts Buchs sind altershalber bereit, ihre überaus erfolgreiche GmbH zu verkaufen. 1986 haben sie erstmals auf dem Buchser Marktplatz ihren Flohmarkt durchgeführt, inzwischen ist er ein fixer Bestandteil der regionalen Agenda. Heini Schwendener 27.10.2020, 11.20 Uhr

René Mannhart und Monika Bättig haben den Floh- und Antikmarkt Buchs/Werdenberg im Jahr 1986 gegründet und organisieren ihn seither seit über drei Jahrzehnten. Bilder: Heini Schwendener

Auf der Homepage des Floh- und Antikmarkts Buchs/Werdenberg wirft ein Eintrag unter der Rubrik «In eigener Sache» Fragen auf. Monika Bättig und René Mannhart, die Gründer und Betreiber dieses weit herum beliebten und geschätzten Anlasses, suchen eine Nachfolgelösung wegen Pensionierung. Sie bieten ihre Sammler und Antiquitätenmessen SAM GmbH zum Verkauf an.

Steht die Zukunft des Floh- und Antikmarktes, den es seit 1986 gibt, auf der Kippe? Die beiden Flohmarktchefs geben Entwarnung: Die Marktdaten für das kommende Jahr seien bereits fixiert und Monika Bättig werde, falls vorderhand kein Verkauf zustande komme, sicher noch zwei Jahre mit von der Partie sein, bevor sie dann in Pension gehe. René Mannhart wird den Flohmarkt noch weiterführen, wenn kein Gesamtverkauf zustande kommt.

Frühzeitig die Weichen für den Fortbestand stellen

Mannhart und Bättig handeln also proaktiv, indem sie ihre GmbH frühzeitig zum Verkauf ausschreiben. Ihr Ziel ist es, rechtzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Floh- und Antikmarktes zu stellen. Dabei sind sie zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Denn ihr Flohmarkt und ihre GmbH entwickelten sich in den vergangenen 34 Jahren zu einer wahren Erfolgsgeschichte.

Angepriesen wird die GmbH denn auch mit den Worten:

«Unser Unternehmen bietet einen sehr guten Nebenverdienst und die Verwirklichung einer Teil-Selbstständigkeit. Die langjährige Ertragsentwicklung ist sehr positiv und überdurchschnittlich im Branchenvergleich.»

Die Gesellschaft habe eine einwandfreie Reputation und sei frei von Schulden, Verpflichtungen und Betreibungen.

Der Floh- und Antikmarkt auf dem Buchser Marktplatz zieht durchschnittlich 130 bis 140 Austeller und viel Publikum aus nah und fern an.

Der materielle und immaterielle Wert ist hoch

Monika Bättig und auch René Mannhart wohnen in Sevelen. Ihnen ist es wichtig, dass die Zukunft ihres gemeinsam aufgebauten Werks nachhaltig aufgegleist wird. Nachfolger könnten in die laufenden Geschäfte einsteigen und würden sorgsam eingearbeitet. Die GmbH der beiden Fohmarktgründer hat inzwischen einen beträchtlichen Wert, gehören dazu nämlich nicht nur das Inventar – ein Anhänger, ein komplett ausgestatteter Imbisswagen, Festbestuhlung, Festzelt usw. –, sondern auch immaterielle Werte wie der grosse Kundenstamm und die Reputation als erfolgreicher Veranstalter mit beträchtlicher nachgewiesener Wertschöpfung.

Rückblende in die Geschichte

Dank ihres Mannes erlangte Monika Bättig Zugang in die Szene der Flohmärkte. Das Paar besuchte auch während seiner Zeit in Kanada lokale Flohmärkte. Als Monika Bättig, zurück in der Schweiz, vernahm, dass René Mannhart jemand suche, um einen Flohmarkt zu starten, war sie sofort mit von der Partie. Im Herbst 1986 starteten sie mit dem ersten Flohmarkt auf dem Buchser Marktplatz, heute gehört ihr Floh- und Antikmarkt Buchs/Werdenberg zu den grössten und beliebtesten der Schweiz

Die malerische Kulisse des Flohmarkts auf dem Buchser Marktplatz ist wichtiger Anziehungspunkt für Aussteller und Publikum.

Flohmärkte sind irgendwie eine spezielle «Welt»

René Mannhart ist schon lange ein Flohmarktfan, insbesondere alte Möbel faszinieren ihn seit je. Ein Flohmarkt sei einfach wunderbar, sagt René Mannhart.

«Wenn man spezielle Stücke findet, ist das grossartig. Auch der Umgang der Leute auf einem Flohmarkt und die vielen interessanten Gespräche machen den Reiz aus.»

Die beiden Flohmarktchefs sind sich einig: Entweder man verstehe diese spezielle «Welt», oder dann eben nicht. «Die Faszination für Flohmärkte ist fast wie ein chronisches Leiden», sagt Mannhart, «denn das wird man auch nie mehr los.» Bättig sagt mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht:

«Bei uns kommt alles vom Flohmarkt – ausser das Sofa und die Gofen.»

Bättig und Mannhart verstehen und lieben die «Flohmarkt- Welt».

Trouvaillen gibt es bei jedem Flohmarkt.

Angefangen haben sie mit 28 Ausstellern, inzwischen sind es durchschnittlich zwischen 130 und 140. Beim Rekord war der Buchser Marktplatz sogar von 185 Flohmarktständen belegt. Ein Aussteller komme sogar zwei bis dreimal von Holland angereist.

Seit 34 Jahren veranstaltet das Team Mannhart/Bättig, beide wohnen in Sevelen, nun schon ihren Flohmarkt in Buchs. In den Anfangsjahren organisierten sie auch noch Flohmärkte Sargans (während der Adventszeit) und in Näfels, zumeist in Hallen. Doch das wurde zu aufwendig und vor allem auch zu teuer.

Der Flohmarkt wurde zum Selbstläufer

Dem Standort Buchs sind sie hingegen treu geblieben, denn hier gibt es eine sehr gute Infrastruktur. In den Anfangsjahren mussten die Beiden viel Geld für die Werbung ausgeben, inzwischen hat sich ihr Flohmarkt sehr gut etabliert und ist zum Selbstläufer geworden – beliebt bei den Ausstellern und beim Publikum.

Solche Verkaufsstücke lassen die alte Welt noch einmal aufleben.

Letzteres kommt, vor allem bei schönem Wetter, in Scharen. Die vielen Besucherinnen und Besucher sorgen dafür, dass allenthalben die Kassen klingeln. René Mannhart und Monika Bättig haben vor rund 20 Jahren eine GmbH gegründet. Ihre Sammler und Antiquitätenmessen SAM GmbH bieten sie nun zum Verkauf vor allem aus Altersgründen und um frühzeitig die Weichen zu stellen, dass ihr Werk auch künftig weitergeführt wird.

Denn der Floh- und Antikmarkt auf dem Buchser Marktplatz ist für viele Leute in der Region nicht mehr wegzudenken.

Mehr Wertschätzung wäre wünschenswert

Etwas schade finden es darum die beiden Marktchefs, dass sie, obwohl schon seit über drei Jahrzehnten Marktplatz-Stammkunden, zuweilen bei der Vergabe der Termine anderen Veranstaltern hintanstehen müssen.

«Da fehlt manchmal eine gewisse Wertschätzung uns gegenüber».

Die Organisation eines Flohmarktes ist aufwendig, administrativ gibt es ohnehin immer zu tun. Und vor einem Flohmarktsamstag beginnt die Arbeit der Beiden schon am Dienstag mit Hinweistafeln aufstellen, und sie dauert am Freitag von etwa 16 bis 20 Uhr und am Samstag von 3.30 Uhr bis etwa 20 Uhr. Bättig und Mannhart haben selber keinen Stand, sie betreiben die Festwirtschaft und sorgen für das Wohlbefinden der Aussteller und Besucher.

Starker Wind sei der grösste Feind, sagen die beiden Flohmarktprofis. Einmal wütete ein Sturm kurzzeitig so stark, dass die Feuerwehr mithelfen musste, um Hab und Gut zu retten. Heuer offenbarte sich noch ein neuer Feind, das Coronavirus. Fünf Markttermine mussten deswegen abgesagt werden. Dann zeigte sich die Stadt Buchs aber grosszügig, so dass Bättig und Mannhart ihren Floh- und Antikmarkt doch noch durchführen konnten. Der letzte in dieser Saison findet am 14. November statt – wenn es das Wetter und Corona zulassen.