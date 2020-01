Buchser Blogger-Paar «Saturday and Sunday» ist für Glorys nominiert Die Fernsehsendung «Glanz & Gloria» vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) kürt die Schweizer Persönlichkeiten des Jahres 2019. Nominiert sind unter anderem Loredana und Kilian Bamert-Carrabs alias Saturday & Sunday. Das Paar wohnt mit Tochter Kylara in Buchs. 09.01.2020, 12.13 Uhr

Loredana und Kilian Bamert-Carrabs alias Saturday & Sunday. SRF/Oscar Alessio

(ch) Die sogenannten Glorys werden in den Kategorien Style, Love, Crazy, Emotion, Like und Golden Glory für den Prominenten des Jahres vergeben. In der Kategorie Like sind nebst Radiomoderator/Kabarettist Stefan Büsser und Divertimento-Komiker Jonny Fischer auch die Buchser Reiseblogger Loredana und Kilian Bamert-Carrabs alias «Saturday and Sunday» nominiert.