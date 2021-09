Ja zur Vorlage «Ehe für alle»: Zwei Buchser sagen ihre Meinung

Buchs Zwei Menschen, zwei Sichtweisen: Was nach dem Ja zur Vorlage «Ehe für alle» folgen könnte Cécile Weber aus Buchs ist nach dem Ja am Abstimmungssonntag frohen Mutes. Die Community müsse nun weiter den Dialog suchen und um Akzeptanz werben. Hans Moser aus Buchs blickt skeptisch in die Zukunft. Er befürchtet weitere politische Forderungen, welche das Kindeswohl bedrohen könnten. Armando Bianco Jetzt kommentieren 27.09.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riesige Freude: Cécile Weber aus Buchs nach dem Ja zur Vorlage «Ehe für alle» am Sonntag. Bild: PD

Bei Befürworten und noch mehr bei Direktbetroffenen ist die Freude über das Ja zur Vorlage «Ehe für alle» gross. «Trotz hoffnungsvoller Prognosen im Vorfeld, waren wir am Sonntag in unserem Treff in Chur sehr angespannt. Nachdem das Ja dann fix war, hatten wir riesige Freude und ein grosses Fest. Aber so richtig realisiert habe ich es erst am Montag, was eigentlich passiert ist», sagt Cécile Weber aus Buchs auf Anfrage des W&O. Cécile Weber war an vorderster Front verantwortlich für regionale Kampagne.

«Wir haben bis zum letzten Abstimmungstag alles gegeben, haben nie aufgesteckt und waren in der heissen Phase eigentlich jeden Tag aktiv.»

Für Cécile Weber und die Community ist nun ein Zwischenziel erreicht. «Auf dem Papier sieht das Resultat vom Sonntag schön aus. Doch jetzt geht es darum, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Wir möchten weiterhin den Dialog suchen, Verständnis schaffen und aktiv um Akzeptanz werben.» Cécile Weber sieht sich und ihre Community auch selbst in der Pflich:

«Wir wollen zeigen, dass wir doch gar nicht so anders sind. Das geht am besten, wenn man mit den Menschen persönlich spricht, etwa an den Begegnungstagen in den Werdenberger Gemeinden.»

Hans Moser (Buchs) vom Abstimmungskomitee «Nein zur ‹Ehe für alle›» sagt am Tag nach der Abstimmung, dass man den Volksentscheid akzeptiere. Immerhin sei es gelungen, in den letzten Wochen die öffentliche Diskussion stark auf die Fragen des Kindeswohls zu lenken.

«Ein konkreter Effekt des Ja werde sein, «dass die Gewissensfreiheit von Zivilstandsbeaten und in naher Zukunft wohl auch von Pastoren und Pfarrer der Landeskirche bedroht sein werden.»

So würden diese in Zukunft voraussichtlich gezwungen, gegen ihre Überzeugung gleichgeschlechtliche Paare zu trauen.

Bedrohung der Gewissensfreiheit und der klassischen Familie

Als weiteren Schritt befürchtet er, dass die klassische Familie mit Vater und Mutter durch weitere politische Vorstösse geschwächt werde. «Wir halten es für realistisch, dass neben lesbischen Paaren weitere Gruppen Ansprüche auf Zugang zu Fortpflanzungsmedizin stellen. Die Leihmutterschaft dürfte früher später aktuell werden», so die Einschätzung von Hans Moser.

Sieht die Gewissensfreiheit und die klassische Familie bedroht: Hans Moser aus Buchs. Bild: PD

Mit Spannung verfolgt wurde die Abstimmung übrigens auch im Fürstentum Liechtenstein. Die LGBTIAQ+-Community ist eng vernetzt, deshalb erhofft man sich vom Abstimmungsresultat auch eine Signalwirkung auf das Nachbarland, in dem die «Ehe für alle» derzeit nicht möglich ist.

Höchste Zustimmung in der Gemeinde Wartau

64 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben am Sonntag der Vorlage «Ehe für alle» zugestimmt. Im Kanton St. Gallen lag der Ja-Anteil bei 59,3 Prozent. Im Wahlkreis Werdenberg fand die Vorlage die grösste Zustimmung in der Gemeinde Wartau (58,3 Prozent Ja), gefolgt von Buchs (57,2 Prozent), Sennwald (57 Prozent) und Grabs (56 Prozent). Ebenfalls angenommen wurde das Anliegen «Ehe für alle» in Sevelen (53 Prozent) und Gams (51.7 Prozent).

Ziemlich ausgeglichen waren die Lager im Wahlkreis Toggenburg mit 50,03 Ja- und 49,97 Prozent Nein-Stimmen. In den zwei obersten Toggenburger Gemeinden Wildhaus-Alt St. Johann und Nesslau legte ein Mehr der Stimmbürgerschaft ein Nein in die Urne. In Wildhaus-Alt St. Johann lehnten 52,65 Prozent, in Nesslau 56 Prozent die Vorlage ab. Der Wahlkreis Toggenburg besteht aus zwölf Gemeinden, acht von ihnen haben sich gegen «Ehe für alle» ausgesprochen.