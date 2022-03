Buchs Zwei Benefizkonzerte zugunsten der Ukraine Die Gamser Sopranistin Judith Dürr, die Pianistin Elina Akselrud, der Pianist Uli Zeitler und der Violinist László Fogarassy spielen am 4. und 5. März in Buchs. 03.03.2022, 05.00 Uhr

Spielen in Buchs: Judith Dürr (oben links), Elina Akselrud, Uli Zeitler (unten links) und László Fogarassy. Bild: PD

Am 4. sowie am 5. März finden jeweils um 20 Uhr in der Herz-Jesu Kirche in Buchs zwei Benefizkonzerte zugunsten der Ukraine statt.

Den Auftakt macht am Freitag die Gamser Sopranistin Judith Dürr gemeinsam mit der Pianistin Elina Akselrud. Elina Akselrud ist Ukrainerin, sie wuchs in der nordostukrainischen Stadt Sumy auf und studierte unter anderem in Kyiv (Kiew), bevor sie sich in den USA und der Schweiz weiter ausbildete.

Judith Dürr und Elina Akselrud lernten sich während ihres Studiums in Luzern kennen und machen seit sechs Jahren gemeinsam Musik. Für ihr Konzert wählten sie Kompositionen aus der Ukraine, aus Polen, Deutschland, Estland und Russland. Die Werke stammen von Komponisten, die, wie so viele Menschen derzeit, aufgrund von Kriegen ihre Heimat verlassen mussten und deren Musik gezeichnet ist von Melancholie, Nostalgie und der Sehnsucht nach einer friedlicheren Welt. So wie beispielsweise Kurt Weills Lied über die imaginäre Insel Youkali, das er im französischen Exil schrieb: Youkali – das ist das Land unserer Wünsche. Es ist die Hoffnung, die im Herzen aller Menschen ist.

Am Samstag spielt der im Werdenberg als Chorleiter und Pianist bekannte Uli Zeitler gemeinsam mit dem Violinisten László Fogarassy Werke von verschiedenen Komponisten wie E. Grieg, B. Smetana, P. I. Tschaikowski und W. A. Mozart.

László Fogarassy ist unter anderem als Konzertmeister des Sinfonieorchesters Basel tätig und war im vergangenen Jahr mehrmals in Buchs zu hören. Für dieses Konzert führt er mit Ulrich Zeitler ein neues Programm auf, das die Schönheit und Vielfältigkeit der slawischen Instrumentalmusik zeigt. Die Ereignisse in der Ukraine sind erschütternd. Die Musikerinnen und Musiker möchten durch die grenzübergreifende Kraft der Musik gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen und Hilfe und Trost spenden für all die Menschen, die unter den Folgen des Krieges leiden.

Organisiert werden die Konzerte von der Katholischen Kirche Buchs unter der Leitung von Ulrich Zeitler. Der gesamte Erlös kommt den Menschen in der Ukraine zugute. (pd)