Buchs Zuerst solider und dann harter Rock vom Feinsten im Fabriggli: Die Bands Shakra und Novoid liessen das Publikum toben Im Fabriggli in Buchs fand ein Konzert mit den Bands Shakra und Novoid statt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer kamen an diesem rockigen Abend voll und ganz auf ihre Kosten. Pascal Aggeler 07.06.2022, 05.00 Uhr

Shakra sorgte mit einer starken Performance für ein musikalisches Highlight. Bild: Pascal Aggeler

Keine Minute nach 20 Uhr und ein Trommelwirbel ertönt auf der grossen und bunt beleuchteten Bühne im Werdenberger Fabriggli. Die beiden Bands Shakra und Novoid lockten zahlreiche Fans an.

Den Auftakt machte Novoid. In weissen Hemden und teils mit Krawatte präsentierten sie sich elegant, aber nicht weniger frech und energiegeladen. Die junge Band um Sänger Luis Dominguez brachte mit ihrem Solid Rock das Publikum auf Touren. Mit Stücken wie «Fake» oder «War Pig», inspiriert von Black Sabbath, sorgten sie für viel Dynamik beim Publikum. Niemand blieb still stehen. Besonders die fetten und kräftigen Gitarrenriffs von Leadgitarrist Phil Keller wurden vom Publikum lautstark und kräftig gefeiert. Mit dem letzten Stück liess die Rheintaler Band die Fans noch einmal richtig toben, bevor die Hardrock-Band Shakra diese übernahm.

25 Jahre Erfahrung auf die Bühne gebracht

Leichter Nebel sowie eine Lichtshow mit roten und blauen Lichtern verpassten der Atmosphäre im Fabriggli den letzten Schliff. Es folgte der erste Hit «Mad World», welchen Shakra kraftvoll und voller Elan präsentierte. Nach diesem Song ist auch die Tour benannt, mit der die Band zurzeit durch die ganze Schweiz reist. Mit ihren 25 Jahren Erfahrung und fetzigen Titeln sorgte Shakra beim bereits aufgeheizten Publikum für Ekstase. Es wurde mit Headbanging aktiv mitgetanzt und die Band lautstark angefeuert. Teilweise wurde auch stimmgewaltig mitgesungen und es bildeten sich gar kleine Moshpits. Lange musste die Band um Leadsänger Mark Fox wegen Corona warten, bis sie den Leuten endlich wieder den Rock geben konnten, den diese brauchen.

Ungehemmt, lebhaft und schwungvoll sorgte die Band für ein musikalisches Highlight, bei dem alle Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem rockigen Abend auf ihre Kosten kamen. So wurde die Band im Kleintheater Fabriggli unter donnerndem Applaus am Schluss des Konzerts bejubelt.