Circus Maramber auf dem Marktplatz in Buchs zu Gast

Buchs «Zirkus fängt immer mit einer Baustelle an»: Beim Aufbau des Circus Maramber ist Präzision und Muskelkraft gefragt Am Montag hat der Circus Maramber auf dem Marktplatz in Buchs sein Zelt aufgestellt. An vier Tagen finden sieben Vorstellungen statt. Robert Kucera Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Chef, der selber zupackt: Zirkusdirektor Marco Berger hilft beim Aufstellen des Zelts. Bild: Robert Kucera

Für die Zirkusleute vom Bündner Circus Maramber stellt das Werdenberg der krönende Abschluss der Saison dar. In sieben Vorstellungen vom 19. bis 23. Oktober (Mittwoch, 15 und 18 Uhr, Freitag und Samstag, 15 und 19 Uhr, Sonntag, 11 Uhr) wird das Maramber-Team das Publikum aus der Region vorab mit artistischen Beiträgen unterhalten. Zirkusdirektor Marco Berger hält fest:

«Wir setzen bewusst auf Akrobatik. Tiere im Kreis herumspringen zu lassen, ist nicht mehr zeitgemäss.»

Nur in der Hunde-Comedy tritt ein Vierbeiner auf.

Der Höhepunkt könnte nicht schweizerischer sein. Schon das Programm heisst Volltreffer. Und einen solchen soll es auch in der Nummer Apfelschuss geben. Der Wilhelm Tell der Neuzeit wird zu sehen sein. Berger verspricht: «Der berühmte Apfelschuss erfolgt in einer anderen Dimension.»

Gute Stimmung und Präzision sind elementar

Bevor die Artisten ihr Können in der Manege zeigen, waren erst mal geschickte Hände sowie hie und da Muskelkraft gefragt. Denn der Montag in Buchs gehörte dem Aufbau des Zelts. «Zirkus fängt immer mit einer Baustelle an», erklärt der Zirkusdirektor. Schon am Vortag haben Marco Berger und Pressesprecher Florian Skreinig mit roter Farbe gekennzeichnet, wo das Zelt hinkommt.

Maschinell werden dann ab den frühen Morgenstunden die nötigen Nägel in den Boden gehämmert, um die Masten, die Absegelung und schliesslich das Zelt festzumachen.

Gemeinsam bringt das Team vom Circus Maramber einen Mast in Position. Bild: Robert Kucera

Dazwischen werden die Lampen an den Seilen der Absegelung montiert. Ganz am Schluss werden die Tribünen aufgebaut. Bergers Erfolgsrezept für einen reibungslosen Aufbau

«Die Stimmung muss von Anfang an gut sein. Dann läuft auch alles wie am Schnürchen. Zudem muss jeder wissen, was er zu tun hat.»

Doch auch Präzision ist gefragt. Angefangen beim Aufrichten der Masten. Dies geschieht mit zwei parallel rückwärts fahrenden Traktoren. Und wenn bei der Absegelung nur bei einem Teil nicht gut gearbeitet wurde, setzt der Domino-Effekt ein – und alles bricht zusammen.

Endspurt im Arbeitsprozess: Die Tribünen werden aufgebaut. Bild: Robert Kucera

Schweissarbeiten waren mit einem Mal gefragt

Das eingespielte Maramber- Team wirkte hoch konzentriert bei den Aufbauarbeiten und jeder Handgriff sass. Doch was nützt das, wenn einem die Technik im Stich lässt? Denn das Einhämmern der Nägel in den Boden wurde zum Problem. Mehrmals brach die Glocke, also das vordere Gussteil, entzwei. Weder in dieser Saison noch in der letzten Spielzeit war dies je geschehen.

Immer wieder brach die Glocke beim Einschlagen der langen Eisennägel. Bild: Robert Kucera

Der harte Untergrund auf dem Buchser Marktplatz liess die Zirkusleute ratlos zurück. Mit Schweissarbeiten wurde die Glocke immer wieder geflickt und die Arbeit im Schritttempo fortgesetzt, bis endlich alle Nägel im Boden steckten.

Mehrmals wurden die Teile der Glocke wieder zusammengeschweisst. Bild: Robert Kucera

Mit vielen Umwegen kam die Truppe dann doch noch ans Ziel. Dieses ist für Marco Berger jeweils erreicht, wenn seine Frau sagt: «Schön hast du aufgestellt.» Die Baustelle hat sich in eine Zirkuslandschaft verwandelt. «Und wenn die Show beginnt, kann ich sie nun definitiv geniessen», schliesst Zirkusdirektor Berger.

