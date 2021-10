1931 wurden die Glocken der evangelischen Kirche Buchs aufgezogen

Buchs Zehn Tonnen Kupfer und Zinn: Vor 90 Jahren wurden die Glocken der neuen evangelischen Kirche Buchs übergeben Am 6. November 1931 gestaltete sich der Einzug der neuen Glocken für die evangelische Kirche recht feierlich. Das Geläute wurde mit Pferdefuhrwerken vom Bahnhof unter Beisein der Bevölkerung zum Festort gefahren. Der anschliessende Glockenaufzug gestaltete sich für alle Beteiligten zu einem einmaligen Spektakel, bei dem viel Einsatz gefragt war. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 26.10.2021, 09.54 Uhr

Ankunft bei der Kirche, Pfarrer Sonderegger begrüsst die vielen Zuschauer. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Die Bevölkerung hatte am 6. November des Jahres 1931 guten Grund zu einer besonderen und vor allem seltenen Feier. Die am Vortag am Bahnhof eingetroffenen fünf Glocken für die neue Kirche wurden nämlich festlich eingeweiht. Mit geschmückten Pferdefuhrwerken wurde das Geläute um 13 Uhr abgeholt und zur Kirche gefahren. Eine grosse Menschenmenge säumte die Bahnhofstrasse und auch auf dem Festplatz bei der Kirche drängten sich die Leute.

Befestigung einer Glocke am Hebeseilzug. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Der W&O schrieb dazu: «Punkt 1 Uhr liessen unsere bisherigen Kirchenglocken vom Friedhof her, wo sie provisorisch Unterkunft gefunden hatten, ihre Stimme erschallen und wenige Sekunden später stimmten auch die Glocken der katholischen Kirche in den Begrüssungschor ein, um die neuen Schwestern mit ihrem ehernen Munde willkommen zu heissen. Im Triumphzuge passierten die drei schweren Lastwagen, je von einem Paar kräftigen Pferden gezogen, die ebenfalls bekränzt waren, mit ihrer köstlichen Ladung die Buchser Bahnhofstrasse, während die Bevölkerung links und rechts zahlreich Spalier stand, um nachher dem Zuge bis zur Kirche zu folgen.»

Der Glockenaufzug vor 90 Jahren war eine Volksfeier. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Ein Glockenaufzug mit der Schuljugend

Nach der Ansprache von Gemeindepfarrer Walter Sonderegger war es an den Schulkindern, die Glocken per Flaschenzug den Kirchturm hinaufzuziehen. Alle dafür nötigen Vorarbeiten waren vorgängig getroffen worden. Unter der fachmännischen Leitung eines Vertreters der Glockengiesserei vollzog sich der Aufzug innert zwei Stunden. So hatte punkt 16 Uhr auch die grösste Glocke mit ihrem respektablen Gewicht von 5,1 Tonnen den Weg in den Turm zurückgelegt. Die kleinste Glocke wiegt «nur» 325 Kilo. Die Zuschauer verzogen sich alsdann, während die Kinder für ihre Arbeit beim Glockenaufzug mit Wurst und Brot entschädigt wurden. Dieses Erlebnis hatten die Buben und Mädchen wohl bis ins hohe Alter nie vergessen.

Einladungsinserat zum grossen Festtag für die Bevölkerung. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Das Geläute entstand in der Glockengiesserei H. Rüetschi AG in Aarau. Für den Guss benötigte man rund 10 Tonnen Kupfer und Zinn. Der Guss fand am 10. September 1931 statt, und am 21. Oktober wurden in Anwesenheit einer Vertretung der Kirchenvorsteherschaft die Glocken in Aarau von Musikdirektor Cantieni aus Chur geprüft.

Die grösste der fünf Glocken. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Guss vollauf gelungen

Dem Bericht des Prüfungsexperten war zu entnehmen, «dass der Guss des Geläutes als vollkommen gelungen zu bezeichnen sei, dass die Ornamente, nach Entwürfen der Architekten Schäfer und Risch, sich sehr vorteilhaft präsentieren und den Glocken ein schönes Äusseres geben. Alle fünf Glocken, die auf As, c, es, as, C abgestimmt sind, haben einen klaren, tragfähigen und edlen Ton, der vollständig frei ist von Nebengeräuschen. Das Zusammenspiel zeichnet sich aus durch ein schönes Ebenmass der Glocken untereinander sowie durch ein prächtige Harmonie und herrliche Tonfülle.» Auf allen Glocken sind Sprüche eingegossen.

Langsam hebt sich die Glocke. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer