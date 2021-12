Buchs: Labor Risch ist wegen der vielen Coronaproben am Anschlag

Buchs Zahl der Coronaproben hat sich in Kürze verdoppelt: Wie die fünfte Welle das Labor Risch ans Limit bringt Die Labore der Dr.-Risch-Gruppe werten täglich mehrere Tausend Coronaproben in Liechtenstein und in der Schweiz aus. Derzeit kommt es zu Wartezeiten. Dorothea Alber Jetzt kommentieren 02.12.2021, 14.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Dr.-Risch-Gruppe hat den Personalbestand in den vergangenen Wochen und Tagen erweitert. Archivbild: Daniel Schwendener

In einigen Laboren der Schweiz stapeln sich die Proben. Die milchig-weissen Plastikröhrchen sollen Aufschluss darüber geben, wer sich mit Covid-19 infiziert hat und wer nicht. Die Labors haben alle Hände voll zu tun, weil die aktuellen Fallzahlen stark angestiegen sind. In der Schweiz sind sie derzeit so hoch wie seit letztem Herbst nicht mehr, während sie in Liechtenstein sogar neue Rekordwerte erreichen.

Die Röhrchen landen in Buchs

Die besagten Röhrchen treffen täglich in rauen Mengen im Labor an der Lagerstrasse in Buchs ein. In den ruhigeren Monaten während des Sommers waren es mal 1000, mal 1400 pro Tag – aber in Spitzenmonaten steigt die Zahl um ein Vielfaches. Lorenz Risch, Chief Medical Officer der Dr.-Risch-Gruppe, sagt auf Anfrage.:

«In den letzten vier Wochen hat sich das Volumen bei den Coronaproben verdoppelt.»

Wie viele es genau sind, lässt Risch offen. Nur so viel: Seine Labore werten täglich mehrere Tausend Coronaproben in Liechtenstein und in der Schweiz aus.

Das Labor Risch ist stark ausgelastet

Das führt derzeit zu Verzögerungen und Wartezeiten. «Aufgrund des starken Infektionsgeschehens in den letzten Wochen hat das Probenaufkommen insgesamt enorm zugenommen. Zudem müssen zahlreiche Poolproben bei den repetitiven Testungen einzeln aufgelöst und nachgetestet werden, was sehr zeitaufwendig ist. Unsere Laborkapazitäten für PCR-Testungen sind daher aktuell stark ausgelastet», sagt Lorenz Risch.

Das Labor benötigt teilweise bis zu 48 Stunden für die Auswertung, situativ auch länger. Das Unternehmen gibt Gegensteuer. Risch sagt dazu:

«Wir haben den Personalbestand in den Labors und bei den Support-Prozessen ständig erweitert, auch in den vergangenen Wochen und Tagen.»

Im gleichen Zuge wurden die Laborkapazitäten seit Beginn der Pandemie ständig ausgebaut und diese werden weiterhin laufend optimiert.

Hohes Testaufkommen auch in anderen Regionen

Nicht nur das Labor Risch ist gefragt. Das hohe Testaufkommen kennt auch der Kanton Graubünden, der derzeit die höchsten Fallzahlen seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Die Anzahl positiver Tests aus den Betriebstestungen hat sich in den vergangenen Wochen ebenfalls vervielfacht, was dazu führt, dass das Testvolumen die Ressourcen der Labors übersteigt. «Dies hat zur Folge, dass die Proben nicht innert der nützlichen Frist ausgewertet werden können. Deshalb werden die Laborkapazitäten des für den Kanton Graubünden arbeitenden Labors auf Mitte Dezember 2021 ausgebaut», teilte der Kanton diese Woche mit.

Eröffnung des ersten Labors im Flughafen Zürich Am kommenden Montag eröffnet das erste Labor im Flughafen Zürich. Das Labor, geführt von Dr. Risch und dem Unternehmen Ender Diagnostics AG, ermöglicht eine noch raschere Auswertung von RT-PCR-Tests, erhöht die Testkapazitäten zusätzlich und ermöglicht problemloses Reisen. Das teilte die Dr.-Risch-Gruppe in diesen Tagen mit. (red)

Um trotzdem alle Unternehmen mit Betriebstestungen zu bedienen, wird daher sofort die maximale Anzahl der Tests beschränkt. Mehrere Labors in der Schweiz sind dabei, ihre Kapazitäten auszubauen. Ein einheitliches Bild zeichnet sich dabei nicht ab. Während es lokal zu Engpässen kommt, so meldete die Hirslanden-Gruppe am Dienstag noch grosse Testkapazitäten. Aktuell führen Schweizer Labors im Schnitt rund 50000 PCR- und Antigentests pro Tag durch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen