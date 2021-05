Buchs Wohnheim Neufeld schliesst Rechnung 2020 im Plus Knapp 70'000 Franken im Plus schloss das Wohnheim Neufeld die Rechnung 2020 ab. Um in Zukunft der bestehenden Überbelegung entgegenzuwirken, wurde eine Platzerweiterung auf 46 Bewohner vom Amt für Soziales bewilligt. 13.05.2021, 16.36 Uhr

Eduard Moser, Geschäftsführer (links), und Vater Hans Moser, Gründer und Erbauer des Wohnheims Neufeld, bei einem Tag der offenen Tür im Jahr 2019. Hansruedi Rohrer

(pd) Der Geschäftsführer, Eduard Moser eröffnete mit folgenden Worten zur Mitgliederversammlung des Wohnheims Neufeld: «Gerne schauen wir auf ein Jahr mit vielen Erlebnissen und Höhepunkten zurück. Das Jahr 2020 geht nicht nur für uns als Wohnheim Neufeld in die Geschichte ein und wird der Gesellschaft noch länger in Erinnerung bleiben. Für alle wird das Schlagwort Corona und die Ereignisse der Wahlen in Amerika sicher mit dem Jahre 2020 in Verbindung bleiben.»

Coronafälle im Wohnheim Neufeld verliefen grösstenteils milde

Für die Bewohner, wie auch das Personal sei das Jahr herausfordernd gewesen, jedoch zeigten alle grosse Flexibilität und Verständnis, wurde betont. Die Angst, die Ungewissheit konnte nicht abgenommen werden, jedoch stellte man fest, dass durch eine intensive Begleitung eine gewisse Sicherheit gegeben werden konnte. Auch wenn einige Covid-19-Fälle auftraten, verliefen diese glücklicherweise grösstenteils milde. Einige bleiben sogar symptomfrei. Alle Abläufe und internen Massnahmen wurden dokumentiert, schreibt das Wohnheim Neufeld in einer Medienmitteilung.

Eingeschränkt durch die Massnahmen wurde das Wohnheim Neufeld am 14. September 2020 rezertifiziert und das Qualitätszertifikat bis Herbst 2023 verlängert. Im vergangenen Jahr wurden im Wohnheim Neufeld sechs Mitarbeiter neu eingestellt. Praktikumsangestellte und Lehrabgängerinnen haben den Betrieb verlassen.

Ausgeglichene Auslastung der Beschäftigung

Das Jahr 2020 ging für die Beschäftigung im Wohnheim Neufeld positiv in die Geschichte ein. Über das ganze Jahr hatte die Beschäftigung (Tagesstruktur ohne Lohn) eine ausgeglichene Auslastung. Viele langjährige Aufträge konnten wiederum erledigt werden. Auch in der Holzwerkstatt wurden viele schöne Artikel hergestellt. Leider wurden die Märkte abgesagt, sodass viele Produkte nun eingelagert sind.

2020 hatte das Wohnheim Neufeld eine sehr stabile Bewohnersituation. Das Älterwerden der Bewohnerinnen und Bewohner, wie auch der Verlauf und die Entwicklung gewisser Krankheitsbilder machen sich bemerkbar und fordern einen grösseren Betreuungsaufwand.

Mit neuer Broschüre hinter die Kulissen schauen

Die Gestaltung einer neuen Broschüre und die Fotos wurden durch Lorena Humbel aus Grabs gemacht. Im gleichen Zuge wurde auch die Website überarbeitet und die neuen Bilder analog der Broschüre eingepflegt.

Das Jahr 2020 wurde mit einer Belegung im Wohnen von 102,4 Prozent und in der Tagesstruktur ohne Lohn mit 104,7 Prozent abgeschlossen. Mit dieser Überbelegung konnte im vergangenen Jahr, nach einigen negativen Jahresabschlüssen, wieder ein positiver Rechnungsabschluss gefunden werden. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Plus von Fr. 69'468.80 ab, was die Trägerschaft wohlwollend zu Kenntnis genommen hat.

Um in Zukunft dieser Überbelegung, die seit zwei Jahren besteht, entgegenzuwirken, wurde eine Platzerweiterung auf 46 Bewohner vom Amt für Soziales auf Anfang Jahr 2021 bewilligt.