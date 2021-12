Weitere Details über die Werdenberger Schloss-Festspiele bekannt

Buchs Werdenberger Schloss-Festspiele geben weitere Details zur nächsten Opernaufführung bekannt An einem spartenübergreifenden Workshop hat das Kreativteam der Werdenberger Schloss-Festspiele zusammen mit der musikalischen Leitung und der Regie bestimmt, wie die im nächsten August zur Aufführung gelangende Oper «Die Lustigen Weiber von Windsor» inszeniert werden soll. 13.12.2021, 13.46 Uhr

Erstes Zusammentreffen der künstlerisch Beteiligten der Oper: Regisseur Matthias Harre aus Bielefeld stellt seiner Crew die Inszenierung am Modell vor und stösst damit auf grosses Interesse. Bild: Robin Egloff

(pd) Beim Workshop wurden spannende Details bekannt, heisst es in einer Medienmitteilung der Verantwortlichen. Die Schloss-Festspiele kehren zurück auf die Bühne unvergesslicher Opernerlebnisse. Noch bevor das Jahr zu Ende geht, trafen sich die musikalische Leitung, die Regie und alle Fachleute der Inszenierung zu einem Intensiv-Workshop.

Regisseur Matthias Harre, Bielefeld, präsentierte erstmals das von ihm überarbeitete Libretto der Oper und nutzte die Gelegenheit, um mit den Beteiligten zu verschiedenen technischen und künstlerischen Belangen ins Gespräch zu kommen.

Oper wird auf Deutsch gesungen

Schon jetzt ist ersichtlich, dass die von Harre auf einen Campingplatz verlegte Handlung nebst unvergesslicher Musik und herrlichen Gesang, auch viel Gelegenheit zum Schmunzeln und zum Lachen geben wird.

Die Oper wird in Deutsch gesungen. Hervorragende Solistinnen und Solisten, die Sinfonietta Vorarlberg, die zu den Werdenberger Schloss-Festspiele zurückgekehrt ist, und ein stimmiges Gesamtkonzept setzen die Erwartungen hoch an.

Der Projektchor mit 30 Personen steht

Der Chor der Werdenberger Schloss- Festspiele zählt diesmal über 30 begeisterte Sängerinnen und Sänger. Die neue Chorverantwortliche Simone Schwarz ist erfreut, dass der Chor innert weniger Tage komplett zusammengestellt werden konnte. Die Chormitglieder stammen aus der näheren und weiteren Region und bringen erfreuliche Erfahrungen mit. Geleitet wird der eigens für diese Produktion neu formierte Chor vom erfahrenen Buchser Musikpädagogen, Chorleiter und Sänger Christian Büchel.

Bezüglich Corona-Sicherheit sind die Werdenberger Schloss-Festspiele bestens erprobt. Ihre «Carmen» im Corona-Sommer 2020 war die einzige Oper, die in der Schweiz aufgeführt wurde und war so sicher organisiert, dass es bei über 6000 Gästen keinen einzigen Zwischenfall gab.

Sicherheit soll auch weiterhin oberste Priorität haben. Die im Januar beginnenden Chorproben werden deshalb mit besonderen Schutzvorkehrungen beginnen und, solange sich die Situation nicht beruhigt hat, in Register aufgeteilt an verschiedenen Standorten proben.

Die Weihnachtsaktion ist sehr gut angelaufen

Die Weihnachtsaktion, in welcher für die ersten 500 Plätze Geschenkgutscheine angeboten werden, ist sehr gut angelaufen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dank eines neuen Ticketingsystems ist die Buchung von Gutscheinen als Weihnachtsgeschenk bis am Weihnachtstag möglich und am eigenen PC ausdruckbar.

Alle Beschenkten können bei Eröffnung des offiziellen Vorverkaufs am 1. März ihr Weihnachtsgeschenk auf der Buchungsplattform selbst reservieren und so genau dort sitzen, wo sie möchten. Auch der Aufführungstag ist frei wählbar. Die Weihnachtsaktion läuft noch bis 24. Dezember. Gutscheine für die Oper sind erhältlich im Internet unter der Adresse: www.dielustigenweiber22.ch.