Buchs-Werdenberg Nistkästen gereinigt und Wildbienenhotel mit neuem Material aufgeüllt Arbeitseinsatz des Vereins Natur- und Vogelschutz Buchs-Werdenberg. 13.04.2021, 05.00 Uhr

Das Wildbienenhotel wurde mit neuem Material aufgefüllt. Bild: PD

(pd) Am vergangenen Samstag folgten einige Mitglieder des Vereins Natur- und Vogelschutz Buchs-Werdenberg der Einladung zum Arbeitstag gemäss Jahresprogramm. Präsident Ludwig Altenburger begrüsste kurz die Teilnehmenden mit der Information zu den vorgesehenen Arbeiten wie: Dach vom Vereinshaus reparieren, Schacht reinigen, Nistkästen reinigen und Inventar erstellen, Asthaufen erstellen und Wildbienen­hotel mit neuem Material auf­füllen.

Asthaufen sind wichtige Kleinstrukturen

Anschliessend übergab Ludwig Altenburger dem Verantwort­lichen Hampi Pfister die Leitung und Aufteilung der Arbeitsgruppen. Unter der Leitung von Edith Altenburger wurden Asthaufen erstellt. Dies sind wichtige Kleinstrukturen, nicht nur für jeden Garten, sondern auch bei Waldflächen und Hecken. Andreas Seiz leitet die Gruppe Nisthilfen und erstellte gleich ein Inventar, welches die Übersicht um einiges erleichtern wird.

Für Vögel gibt es eine ­ganze Reihe von Nisthilfen mit verschiedenen Lochgrössen, so 28 Millimeter für Blaumeisen, 32 Millimeter für Kohlmeisen und weitere Arten wie der Gartenrotschwanz, den Wendehals, die Mehlschwalben, Fledermäuse etc. Nisthilfen, auch Wildbienenhotel genannt, nehmen verschiedene Wildbienenarten mit Holzblöcken mit Löchern und hohle Stängel an.

Die Holzblöcke werden jeweils an Arbeitstagen hergerichtet. Durch den schweren Schnee brachen Föhrenäste auf das Vereinshaus und beschädigten einige Dachziegel, welche nun professionell ersetzt wurden. Beim Mittagessen sah man bereits, wie Meisen die gesäuberten Nistkästen in Beschlag nahmen.