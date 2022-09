Buchs Was eingepackt wird, ist besser geschützt: Der 32. Buchser Info-Apéro widmete sich dem Thema «Archivierung von Vereinsgütern» Archivierung von Vereinsgütern: Buchser Vereine wurden gut informiert, doch ihr grösstes Problem ist wohl der fehlende Archivraum. Heini Schwendener 01.09.2022, 21.35 Uhr

In nicht betreuten Archiven werden Dokumente lose oder in Bundesordnern ohne System irgendwo im Keller verstaut. Bild: Marc Ribolla

Wie gut ein Vereinsarchiv ist, zeigt sich spätestens dann, wenn es einmal gebraucht wird, beispielsweise für eine Festschrift zum bevorstehenden Vereinsjubiläum. Dann beginnt meist das mühsamen Zusammensuchen und Sichten der nicht geordneten und oft nicht vollständig abgelegten Dokumente. Diese stecken bestenfalls chronologisch in Ordnern, häufig aber auch in Mappen, auf Papierstapeln oder in wildem Durcheinander in Taschen und Kartonschachteln. Manche Stücke sind bereits zerfallen, andere mit Schimmel überzogen.