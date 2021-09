Buchs Vor 50 Jahren verstarb die Dicke Berta, eine vielbegaffte Attraktion auch am Buchser Jahrmarkt Am 17. September 1972 verstarb mit der dicken Berta eine aussergewöhnliche Frau. In den 1940er- und 50er-Jahren wurde «die schwerste Frau der Schweiz» auf Jahrmärkten, Kilbenen und Messen im In- und Ausland schamlos zur Schau gestellt. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Budenwagen mit der «schwersten Frau der Schweiz» sorgte in den 1940er- und 50er-Jahren auf Jahrmärkten für Furore.

Drüsenleiden? Stoffwechselerkrankung? Oder ganz einfach Vererbung? Angehörige, Naturärzte, Schulmediziner und heilkundige Frauen im Kloster Grimmenstein waren ratlos, als die am 24. Oktober 1910 in Oberegg geborene Paula Sonderegger in der Pubertät immer schwerer wurde. Letztlich aber vermochte niemand zu helfen, und als Appenzeller Frohnatur machte Paula das Beste aus ihrer misslichen Situation.

So akzeptierte sie denn auch ohne langes Überlegen das Angebot eines St.Galler Marktfahrers, der auf der Suche nach einer neuen Attraktion war. Mit Paula hatte er sie gefunden. Und da jeder Soldat wusste, dass die Deutschen im Ersten Weltkrieg eine Riesenkanone mit dem Namen «Dicke Berta» einsetzten, hatte Paula diese gängige Bezeichnung als Künstlernamen anzunehmen.

150 Zentimeter gross und 468 Pfund schwer

Paula alias Berta war wenig über 150 Zentimeter gross und 468 Pfund schwer. Landauf und landab sorgte jetzt auf Jahrmärkten jener Budenwagen für Furore, auf dem weithin sichtbar das Transparent «Besuchen Sie die schwerste Frau der Schweiz!» prangte. Es waren fast ausschliesslich Männer, die das Eintrittsgeld von 50 Rappen entrichteten und Berta besuchten. Sie lächelte allen freundlich zu, hielt ihnen die Arme entgegen und hiess sie zupacken.

Wenn dann aber in ihrem fahrbaren Stübchen ein Gedränge herrschte, fuhr sie die vordersten Gaffer mit einem barschen «Jetzt reichts! Macht endlich Platz und verschwindet, lasst die andern auch etwas sehen!» unmissverständlich zum Gehen auf.

Zu schwer für Bahnhofswaage

Es war Anfang der 1950er-Jahre, als auf fast allen Schweizer Bahnhöfen moderne Personenwaagen Aufstellung fanden. Eine fortschrittliche Sache, spuckte doch die Neuerung nach dem Wägen ein Zettelchen mit der Angabe des genauen Gewichts aus. Auch Berta interessierte sich lebhaft für diese Neuerung.



Als sie am Jahrmarkt in Buchs gastierte, verliess sie während einer längeren Pause den Budenwagen und liess sich von einem Automobilisten zum Bahnhof chauffieren, wo sie sofort von johlenden Schulkindern umringt war. Endlich war der Weg zur Waage frei, und mit der Hilfe zweier Männer vermochte sie beim dritten Versuch auf die kleine Plattform zu steigen.



Als sie das Zwanzigrappenstück in den Schlitz geworfen hatte, begann es im Innern der Waage zu rumoren, rasseln und ächzen, und der grosse, ein paar schnelle Runden drehende Zeiger schien ausser Rand und Band geraten. Gebannt verfolgte die neugierige Zuschauerschar das Geschehen, und was niemand erwartet hatte, trat mit einiger Verzögerung doch noch ein: Ein Zettel wurde ausgespuckt, auf dem die eindringliche Mahnung «Bitte nicht in Gruppen auf die Waage stehen!» zu lesen stand. Berta schüttelte ungläubig den Kopf, um dann in lautes Gelächter auszubrechen. Das kleine Papierstück machte die Runde, und noch nie wurde auf dem Bahnhofareal von Buchs dermassen gelacht.



Gesundheitliche Störungen traten auf

Die Jahre gingen ins Land, und längst war die Schaustellerei für die mittlerweile mit Bauarbeiter Emil Gosteli verheiratete und in Zürich wohnende Frau alltäglich geworden. Plötzlich aber traten ernsthafte gesundheitliche Störungen auf, die sie zur Aufgabe der bis Ende der 1950er-Jahre ausgeübten Marktfahrerei zwangen. Auf 125 Kilogramm abgemagert, verschied Berta am 17. September 1972 und wurde auf dem Friedhof Sihlfeld zur letzten Ruhe gebettet.