Buchs - Viel Zustimmung der Bevölkerung gespürt: Pflegende aus der Region warben für Initiative

Kürzlich haben sich Pflegende aus dem Werdenberg und Sarganserland zu einer gemeinsamen Aktion in der Bahnhofstrasse in Buchs eingefunden. Verkleidet in blauen Operationsanzügen und mit unterschiedlichen Werbematerialien ausgestattet gingen die Pflegekräfte über vier Stunden auf die Passanten der Einkaufsstrasse zu.

11.11.2021, 15.51 Uhr