Buchs Verregneter Turner-Höhepunkt vor 75 Jahren: 1800 Turner nahmen am Kantonal-Turnfest teil Das St. Gallische Kantonal-Turnfest in der Werdenberger Metropole im Juli 1946 war eine vom Regen begleitete Veranstaltung. 79 Vereine mit etwa 1800 Turnern bestritten den dreiteiligen Sektionswettkampf, zum Teil unter misslichen Wetterverhältnissen. Der Turnverein Weite arbeitete sich an die Spitze. Hansruedi Rohrer 09.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sehenswerte Darbietung am Barren. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Buchs Vom 5. bis 7. Juli 1946 fand im Neugut-Quartier das 28. St.Gallische Kantonalturnfest statt, organisiert vom Turnverein Buchs. Voraus gingen monatelange, intensive Vorarbeiten. Bereits am Freitagnachmittag begannen die ersten Sektionen mit ihrer Arbeit, und der blaue Himmel versprach noch bestes Festwetter. Doch das änderte sich, als gegen Abend Wolken aufzogen. Ausgerechnet zum Festbeginn war ein Witterungswechsel angesagt.

Doch das Volk konnte sich im grossen Festzelt vorerst bei der ersten Abendunterhaltung köstlich unterhalten. Neben musikalischen und gesanglichen Darbietungen einheimischer Vereine bildeten die beiden Reigen der Damenriege wahrliche Glanzpunkte: Der Blumenreigen und der Wienerwalzer. Und die kantonalen Spitzenturner zeigten ihre Leistungen an Ringen, Barren, Pferd und Reck. In der Aufführung «Werdenberger Allerlei» zeigte man den Gästen das Leben in der engsten Heimat.

Gekonnte turnerische Arbeit am Pferd. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Titelseite des Festführers. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Lageplan des Festgeländes nördlich der Wiedenstrasse. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Bereit zum Festzug-Abmarsch vom Bahnhof zum Rathaus. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Ein imposanter Festzug formierte sich

Während die turnerische Arbeit am Samstag bereits um 8 Uhr begann, fand sich gegen zehn Uhr eine grosse Zuschauermenge auf dem Bahnhof ein, um dem Empfang der Kantonalfahne beizuwohnen. Unter den Klängen der Festmusik formierte sich nach der Ankunft ein imposanter Festzug zum Rathaus, voran die Delegation des letzten Festortes Gossau. Dort erfolgte die Übergabe der Kantonalfahne in Obhut des Turnvereins Buchs.

OK-Präsident Kurt Mehrmann entbot seine Grüsse und ermahnte auch zum Durchhalten. Er appellierte an die Turner, die ihnen zugedachte Aufgabe zu erfüllen und am Abbau des materiellen und moralischen Schutthaufens der gegenwärtigen Welt mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Der Festzug vom Bahnhof bis zum Rathaus blieb die einzige Kundgebung im Dorf, denn am Nachmittag setzte Regen ein, der nicht mehr aufhörte. Die Festhütte füllte sich zur zweiten Unterhaltung am Samstagabend bis auf den letzten Platz.

Übergabe der Kantonalfahne an den Turnverein Buchs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Schlechtwetterprogramm für den Sonntag beschlossen

Der sonntägliche Festzug, auf den sich alle so sehr gefreut hatten, fiel buchstäblich ins Wasser, ebenso die allgemeinen Übungen, ohne die ein Kantonalturnfest nur ein halbes Fest bleibt. Einen letzten prächtigen Impuls erhielt das Fest noch durch den Schlussakt, nämlich die Rangverkündigung. Nationalrat und Buchser Gemeindeammann J. J. Schwendener sagte am Schluss seiner Festansprache: «In Euch Turnern erblicken wir einen starken, mächtigen Wall gegen destruktive Gedanken und Machenschaften. Das Vaterland zählt auf Euch! Möge der heutige Festanlass, wenn er durch die Witterung auch teilweise missraten ist, doch in einem jeden das Bewusstsein wecken, dass wir allzeit und überall dem Vaterland zu dienen haben.»

1800 Turner beteiligten sich

79 Vereine mit etwa 1800 Turnern bestritten den dreiteiligen Sektionswettkampf, zum Teil unter misslichen Wetterverhältnissen. Der Turnverein Weite arbeitete sich einmal mehr in der ersten Kategorie mit 126,75 Punkten an die Spitze, gefolgt von Azmoos mit 125,29 Punkten. Die 230 Konkurrenten der Leichtathletik mussten ihre Disziplinen am Sonntag erledigen. Der nasse und schwere Boden beeinträchtigte die Resultate.

Dank der Opferfreudigkeit des Festortes und der Umgebung bewahrheiteten sich die Befürchtungen nicht, dass sich durch den Einnahmenausfall ein grosses Defizit ergeben würde. Das Fest war aber sicher ein moralischer Gewinn.

Quelle: «Werdenberger & Obertoggenburger»