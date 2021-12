Buchs Überraschende Vielfalt an Musikstilen beim Weihnachtskonzert der Musikschule Das Weihnachtskonzert der Musikschule Werdenberg in der evangelischen Kirche bot nicht nur klassische adventliche Klänge. Hanspeter Thurnherr 05.12.2021, 16.04 Uhr

Die Bach-Strings und Junior-Bach-Strings spielten traditionelle weihnächtliche Klänge. Bilder: Hanspeter Thurnherr

«Wir sind froh, dass wir das Weihnachtskonzert mit fast 100 Kindern überhaupt durchführen dürfen.»

Das sagte Musikschulleiter Denis Mungo bei der Begrüssung. Zwei Besonderheiten prägten das Konzert. Erstmals gab es Soloauftritte – und die Unterstützung einzelner Ensemble durch andere Instrumentalisten ermöglichte spezielle Arrangements und Klangvielfalt.

Dies zeigte sich bereits beim Auftritt des Kinderchors SuGuS (Leitung Rebekka Bonderer), der vom String Fun-Ensemble begleitet wurde. Herzig, mit wie viel Freude schon die Kleinsten mitsangen. Das String Fun-Ensemble von Raikan Eisenhut beeindruckte anschliessend vor allem mit «Christmas Without You» – mit Amy Johnson als Sängerin und Pianistin. Klassische Adventsklänge verbreitete das Blockflötenensemble von Elsbeth Gassner.

Volkstümliche Klänge mit Örgeli und Hackbrett

Die Örgeligruppe Gams begeisterte mit Appenzeller Klängen und «O Happy Day».

Ein erster Höhepunkt war die Örgeligruppe Gams von Markus Nauer. Verstärkt durch Hackbrett und weitere Begleitinstrumente erklangen Appenzeller und volkstümliche Klänge sowie das bekannte «Oh Happy Day» in einem äusserst gelungenen Arrangement.

Das Querflötenensemble von Renate Wehinger gefiel mit «Walking In The Air». Die Gitarristen Noemi Letta und Alexander Härtl zauberten anschliessend zusammen mit Lehrer Marco Murru dank feiner Töne eine meditative Stimmung in die Kirche, während das Cello­ensemble von Beate Reitze unter anderem mit einem polnischen Weihnachtslied für klassische Adventsstimmung sorgte.

Die Flauteenies – hier ein Teil des Ensembles – nahmen die Zuhörer mit nach Bethlehem.

Das Blockflötenensemble Flauteenies von Rita Tinner erstaunte besonders mit einem musikalisch herausfordernden Kanon.

Ein vielversprechendes Talent

Solist Lazar Duricic verblüffte mit seinem bereits grossen Können an der Gitarre.

Es folgten als Höhepunkt die zwei Auftritte der Solisten. Der neunjährige Lazar Duricic aus der Klasse von Florian Burtscher verblüffte an der Gitarre mit «Juanita la hermosa» von Frank Rich. Da wächst ein vielversprechendes Talent heran.

Das Gleiche gilt auch für Lucca Chern Hess an der Trompete (Lehrerin Milena Rothenberger). Mit klaren und präzisen Tönen überzeugte er – begleitet von seiner Mutter am Klavier – beim Stück «Tanti Anni Prima» von Astor Piazzolla.

Mit einem britischen Volkslied des Harfenensembles Werdenberg unter der Leitung von Siard Walter sowie Advents- und Weihnachtsliedern von den Bach-Strings und Junior-Bach-Strings (Leitung Brigitte Bach) endete das äusserst abwechslungsreiche Konzert.