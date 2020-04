Buchs: Tumbler in Brand geraten

Am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr, hat ein Tumbler in der Waschküche eines Einfamilienhauses an der Aeulistrasse in Buchs gebrannt. Als Brandursache steht gemäss der Kantonspolizei St.Gallen zurzeit ein technischer Defekt im Vordergrund.

23.04.2020, 10.48 Uhr