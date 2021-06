Traktor und Auto kollidieren in Buchs

Am Dienstag, kurz nach 11 Uhr, ist es an der Rheinstrasse zu einem Unfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Auto gekommen. Dabei lösten sich die Schwenkarme der Schleppschläuche. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als

20 000 Franken.

02.06.2021, 10.06 Uhr