Buchs Totgeglaubte Katze ist wieder aufgetaucht Zwei Monate lang wurde die Katze Flecki vermisst. Nach dem Fund eines Fells, das aussah wie dasjenige seiner Katze, gab der Besitzer die Suche auf. Nun ist Flecki wieder da. Trotz des kalten und schneereichen Winters hat sie überlebt. Alexandra Gächter 01.03.2021, 11.41 Uhr

Zwei Monate lang war Katze Flecki verschwunden. Nun ist sie wieder bei ihrem Besitzer. PD

Roger Gabathuler hatte die Hoffnung aufgegeben. Nur noch einige Fellhaare und viele Fotos erinnerten ihn an seine geliebte Katze Flecki. Zwei Monate lang galt sie als vermisst. Doch letzte Woche geschah das, wovon er nicht mehr zu träumen wagte: Seine Katze Flecki rannte ihm miauend entgegen. Ihr Besitzer sagt:

«Ich war unglaublich berührt. Mir kamen die Tränen und auch Flecki zeigte, wie sehr sie sich freute.»

Fleckis vier Katzengspänli – darunter sind ihre Mutter und zwei ihrer Jungen – zeigten sich ebenfalls sehr erfreut über die Ankunft von Flecki. Sofort wurde der Neuankömmling abgeleckt.

Konnte Kühltruhe nicht selber öffnen

Die Geschichte vom Verschwinden und dem Auftauchen der Katze ist aussergewöhnlich. Am Silvesterabend erschien die Freigänger-Katze nicht wie gewohnt zur Fütterungszeit. Die Katze ist gechipt, dennoch meldete sich vorerst niemand. Roger Gabathuler postete eine Vermisstmeldung auf Facebook, suchte die Katze im Quartier und rief nach ihr.

Zwei der Jungen, welche Flecki zur Welt brachte, behielt ihr Besitzer. PD

Dreimal fuhr er zur Kehrichtverbrennungsanlage, weil man dort gefundene, tote Tiere in der Kühltruhe aufbewahrt. «Ich musste meinen Bruder mitnehmen, da ich es nicht übers Herz brachte, die Kühltruhe selber zu öffnen.» Zu seiner Erleichterung befand sich keine tote Katze darin.

Es wurde vermutet, dass ein Fuchs die Katze tötete

Also suchte er weiter und erkundete sich bei seinen Nachbarn. Einer der Nachbarn gab an, in der Silvesternacht einen Fuchs gesehen zu haben. Spuren im Schnee deuten ebenfalls darauf hin. «Der Nachbar vermutete, dass die Katze von einem Fuchs gerissen wurde.»

Diese Fellhaare wurden nach dem Verschwinden von Flecki gefunden. PD

Er suchte weiter bis sich nach ungefähr einer Woche eine Person bei ihm meldete. Die Person gab an, dass bei ihr im Garten ein Fell eines toten Tieres liegt, das aussieht wie jenes der Katze Flecki. Roger Gabathuler begab sich sofort dorthin und erkannte im Fellmuster ebenfalls seine Katze. «Ich sammelte alle Haare auf und nahm sie als Andenken mit nach Hause. Danach habe ich mit Flecki abgeschlossen, was mir sehr weh tat», so Roger Gabathuler.

170 Personen reagierten im Internet

Vergangene Woche klingelte dann sein Telefon. «Mein Nachbar sagte mir zuerst nur, dass jemand da ist, der mich vermisst. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass es sich dabei um meine Katze handelt», so Gabathuler. Da er bei der Arbeit war, bat er seine Mutter nach Hause, welche die Katze umgehend fütterte. Am Abend konnte Roger Gabathuler seine seit zwei Monaten vermisste Katze endlich in die Arme schliessen. Roger Gabathuler sagt:

«Sie kam miauend auf mich zu gerannt. Ich war so glücklich.»

Umgehend habe er auf Facebook die Meldung verbreitet, dass seine Katze wieder aufgetaucht ist. 170 Personen haben auf den Post reagiert. «Das zeigt, dass die Geschichte nicht nur mich berührt hat», sagt Gabathuler.

Flecki ist abgemagert, müde und heiser

Den Zustand von Flecki beschreibt sein Besitzer den Umständen entsprechend. Sie sei abgemagert und sehe sehr abgekämpft und müde aus. Ausserdem töne ihr Miauen heiser. «Ich gehe davon aus, dass sie sehr weit gelaufen ist und dabei lange nach mir und ihren Katzengspänli gerufen hat.»

Sind wieder vereint: Katze Flecki (Mitte) und ihre beiden Katzenkinder. PD

Wie Flecki den Winter bei Minustemperaturen und dem vielen Schnee überlebt hat, darüber kann der Besitzer nur rätseln. Da das Nahrungsangebot im Winter knapp ist, nimmt er an, dass jemand seine Katze zeitweise gefüttert hat. «Ich gehe davon aus, dass die Katze von jemanden mitgenommen wurde und sie irgendwann ausbüxte und ihr altes Zuhause suchte», sagt Roger Gabathuler. Vielleicht löse sich dieses Rätsel ja noch.