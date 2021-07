89 Kinder des TV Buchs massen sich am internen UBS Kids Cup

Buchs Tolle Stimmung und Leistungen beim Buchser Turnverein-Nachwuchs Am Samstag organisierte der Turnverein Buchs für seine Nachwuchsathleten einen internen UBS Kids Cup. 89 Kinder traten dabei an. Auch ohne Rangverlesen erhielten alle einen Preis. 05.07.2021, 13.45 Uhr

Sarah Umberg beim Wurf. Bild: PD

(pd) 89 Kinder und Jugendliche traten bei guten Wetterbedingungen auf der Aussenanlage des Schulhauses Flös im Dreikampf gegeneinander an. Die Kinder absolvierten einen Sprint über 60 Meter, versuchten im Weitsprung so weit wie möglich in den Sand zu springen und den Ball möglichst weit zu werfen.