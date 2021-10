Buchs Tolle Erlebnisse sind garantiert: Beim Ferienspass Buchs gibt's immer wieder etwas Neues 330 Kinder nehmen am Buchser Ferienspass teil, der diese Woche stattfindet. In diesem Jahr wartete eine ganze Reihe neuer Angebote auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 06.10.2021, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Familientreff durften die Ferienspass-Teilnehmer dem Zauberer Danini über die Schultern blicken. Bild: Robert Kucera Das Highlight im Kurs «Kaninchen und Hühner hautnah erleben» war natürlich das Streicheln und Füttern der Tiere. Bild: Corinne Hanselmann Beim Kurs «Erlebnis Gärtnerei» bemalten und bepflanzten die Kinder einen Blumentopf. Bild: Corinne Hanselmann Wagemutige Fahrten zeigten die Scooterfahrerinnen und -fahrer in der Skatehalle. Bild: Robert Kucera Gezogen von den Freibergerstuten Escalade und Dakota genossen die Kinder eine Kutschenfahrt. Bild: Corinne Hanselmann

In der ersten Herbstferienwoche findet in Buchs jeweils der Ferienspass statt. Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 3. Oberstufe können seit Montag und noch bis Freitag an tollen Angeboten teilnehmen. 330 Kinder haben sich für das diesjährige Kursprogramm angemeldet. Das sind rund zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Ob sportlich, kreativ, tierisch, musikalisch oder technisch: Das Angebot ist sehr vielseitig. Aus fast 60 verschiedenen Kursen konnten die Kinder ihr Ferienprogramm zusammenstellen.

«Besonders beliebt sind Bastelkurse», weiss Barbara Ecker. Sie ist Teil des fünfköpfigen Ferienspass-Organisationsteams. Aber auch für Angebote in den Bereichen Kochen, Backen, Malen, Tauchen und für den Besuch bei der Feuerwehr gibt es immer viele Anmeldungen. Aufgrund zu weniger Teilnehmer abgesagt werden mussten Tischfussball, Seilziehen, Jodeln-Fahnenschwingen-Alphornblasen sowie das Billard/Darts/Tischfussball-Turnier.

Wegen Corona: Flexibilität und Spontanität war gefragt

Nicht nur für die Kinder, sondern auch für Barbara Ecker und ihre OK-Kolleginnen Tanja Gangl, Erica Hess, Fabienne Schneider und Barbara Zangger ist viel los in dieser Ferienspass-Woche. Bei jedem der Kurse macht eine von ihnen einen Besuch. Gleichzeitig ist stets jemand telefonisch erreichbar, um Eltern, Teilnehmern und Kursleitern bei Fragen weiterzuhelfen.

Beim Kleintierverein Buchs erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über Kaninchen und Hühner. Corinne Hanselmann

Bei der diesjährigen Organisation war Flexibilität und Spontanität gefragt, weil einige Kurse aufgrund der ändernden Corona-Schutzmassnahmen und je nach Lokalität angepasst werden mussten. Wohl ebenfalls der Pandemie geschuldet sind die vielen relativ kurzfristigen Anfragen für Kursbuchungen. «Dies könnte damit zu tun haben, dass coronabedingt viele Familien nicht in die Herbstferien gehen», vermutet Barbara Ecker. Dennoch verzeichnete man aber auch schon in der Wunschphase, die am 12. September endete, sehr viele Anmeldungen.

Nach dem Ferienspass ist vor dem Ferienspass

Wenn der diesjährige Ferienspass am Freitag zu Ende geht und damit eine intensive Zeit vorbei ist, wird sich das OK dennoch nicht auf die faule Haut legen. Getreu dem Motto «Nach dem Ferienspass ist vor dem Ferienspass» machen sich die fünf Mütter bereits Gedanken für die nächste Ausgabe im Herbst 2022. Barbara Ecker beschreibt die Idee, die das OK verfolgt:

«Wir versuchen, das Programm jedes Jahr wieder ein wenig anders zu gestalten und mit neuen Kursen zu ergänzen.»

Konzentriertes Musizieren mit Trommeln und anderen Schlaginstrumenten im neuen Kurs «Drums4Kids» des Tambourenvereins Buchs. Bild: Corinne Hanselmann

Aktives Auf-die-Leute-Zugehen für neue Kurse

In diesem Jahr konnten beispielsweise das «Erlebnis Gärtnerei» bei Müko, «Gemeinsam kochen» im Buchserhof, der Rhythmuskurs «Drums4Kids» des Tambourenvereins, der Bastelkurs «Dein Buchstabe» im Setzchaschte, ein Spanischkurs, die «Zwergentour im Schloss Werdenberg» und «Indianer in der Bibliothek» ins Programm aufgenommen werden. Das Kompetenzzentrum Jugend (KOJ) steuerte mit «Kinderbaustelle» und «Scooter fahren» ebenfalls neue Kurse bei.

Damit neue Kurse zu Stande kommen, brauche es meistens ein aktives Auf-die-Leute-Zugehen, so Barbara Ecker. «Einzelne Kursleiter melden sich aber auch per E-Mail, wenn sie gerne etwas anbieten würden.»