Fünf Schwimmer vom SC Flös Buchs für SM qualifiziert

Buchs Titelkampf: Trotz schwieriger Umstände qualifizierten sich fünf Flöserinnen und Flöser für die Schweizermeisterschaften Fünf Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmclub Flös Buchs schlugen sich tapfer – das junge Team unterbot einige persönliche Bestzeiten und auch ein paar Clubrekorde wurden gebrochen. 05.07.2021, 11.47 Uhr

Die fünf erfolgreichen Schwimmer mit ihrem Trainer: Rufus Bernhardt, Tara Lukic, Natalia Diez, Adriana Azzarone, Leonie Menzi und Coach Karoly von Törös. Bild: PD

(pd) Die besten Rangierungen aus Flöser Sicht gelangen Rufus Bernhardt und Tara Lukic. Beide schafften es auf Rang 18 über 50 Meter Rücken. Und beide verpassten damit nur knapp den Einzug in den B-Final der schnellsten 16 Schweizerinnen und Schweizer. Bernhardt konnte eine neue persönliche Bestzeit aufstellen und so seinen fünften Platz in der Schweizer Jahrgangsbestenliste verteidigen. Zudem unterbot der 15-jährige Rückenspezialist seinen eigenen Clubrekord um fast drei Zehntelsekunden.

«Wir haben uns lange darauf vorbereitet»

Eine persönliche Steigerung gelang ihm ebenfalls über 50 Meter Delfin. Über die 100 und 200 Meter Rücken zeigte der junge Leistungssportler zwar starke Rennen, blieb aber leicht über seinen Bestzeiten. Dennoch kann er der Schweizermeisterschaft viel Gutes abgewinnen.

«Es ist wirklich schön für uns als Team an so einem Wettkampf teilzunehmen. Wir haben uns lange darauf vorbereitet und grundsätzlich bin ich mit meiner Leistung in Basel zufrieden. Allerdings ist es als Rückenschwimmer unter freiem Himmel immer schwierig, da die Orientierung fehlt. Im nächsten Schritt werde ich die Rennen mit meinem Trainer analysieren und wir werden weiter daran arbeiten, mich stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln», resümierte Bernhardt im Anschluss an die Wettkämpfe.

Schwierige Umstände für Rückenspezialisten

Tara Lukic freute sich über eine Leistungssteigerung über 100 Meter Freistil. Über die Rückendistanzen war es auch für sie schwierig, an ihre alten Bestzeiten anzuknüpfen.

Nicht zuletzt, weil man aufgrund der Corona-Kapazitätsgrenzen im Freibad Buchs keinen Zugang zu Freiluft-Trainings in einem 50 Meter Becken gehabt hatte. Dennoch ist auch sie unter den gegebenen Umständen mit den Leistungen zufrieden.

Aufstrebendes Nachwuchs-Trio

Für Adriana Azzarone, Natalia Diez und Leonie Menzi ging es an ihrem SM-Debüt primär darum, Erfahrungen auf Elite-Niveau zu sammeln. Die 17-jährige Azzarone führt aus: «Für mich war es meine allererste Schweizermeisterschaft. Somit hatte ich viele neue Eindrücke und konnte Erfahrungen sammeln. Es war für mich ein cooles Gefühl, mit all diesen Spitzenschwimmern der Schweiz an einem Wettkampf zu sein. Und ich hatte Spass.»

Sie sagt weiter: «Mit den Zeiten bin ich nicht ganz zufrieden, was aber leider immer noch auf die dreimonatige Corona-Pause zurückzuführen ist. Jedoch habe ich mir neue Ziele für die kommende Saison gesetzt und viele schöne Erinnerungen mit dem Team sammeln dürfen.» Bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht, werden sich Bernhardt, Diez und Menzi zusammen mit sieben weiteren Flösern in einem achttägigen Trainingslager auf die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften vorbereiten. Diese finden dann vom 22. bis 26. Juli in Aarau statt und beenden eine spezielle und herausfordernde Wettkampfsaison.