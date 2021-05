Buchs Stromversorgung nicht beeinträchtigt: Wie vom Wind zerzauste Piratenfahnen flatterten Abdeckvliese an Masten und Leitungen Der Föhn hat ganze Vliesbahnen, die über Feldern angebracht waren, zerstört und herumgewirbelt. Bäume, Büsche und auch zwei Strommasten bildeten die Endstation für die Vliesstoffe. Heini Schwendener 11.05.2021, 17.19 Uhr

Wie eine zerrissene Riesenfahne hängt das Abdeckvlies aus der Landwirtschaft am Strommast. Bilder: Heini Schwender

Riesige weisse Bahnen von Abdeckvlies, wie sie in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, hingen am Dienstag an zwei Strommasten südlich des Flaggalaplatzes in Räfis.