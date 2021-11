Schloss-Festspiele Werdenberg starten Weihnachtsaktion

Buchs Startschuss bei Schloss-Festspielen: Ortsgemeinde Buchs übernimmt Patronat Pünktlich zur Weihnachtsaktion geben die Werdenberger Schloss-Festspiele Solisten, Akteure, Sponsoren und das Patronat bekannt. Claudia Ehrenzeller aus Buchs wird die Regie-Assistenz übernehmen und der Gamser Harfenistin Julia Steinhauser wird eine besondere Rolle zuteil. Die ersten 500 Eintrittskarten sind per sofort in Form von Gutscheinen erhältlich.

Alexandra Gächter 18.11.2021, 15.06 Uhr

Die Verantwortlichen sowie die Sponsoren der Werdenberger Schloss-Festspiele sind bereit für die neue Produktion. Bild: Alexandra Gächter

An Ort und Stelle, wo im August 2022 die neue Oper aufgeführt wird, haben die Werdenberger Schloss-Festspiele am Donnerstag ihre neue Hauptsponsoren und das Patronat vorgestellt. Wie bereits bekannt ist, führen die Schloss-Festspiele einen Generationenwechsel durch. Der bisherige Direktor Kuno Bont und Robin Egloff, ein gebürtiger Burgerauer, übernehmen die Leitung der Direktion gemeinsam. Karl Hardegger aus Gams ist neuer Musikalischer Leiter (der W&O berichtete am 27. August).

Ehrenzeller und Steinhauser neu mit dabei

Seit gestern sind nun weitere neue Akteure bekannt: Die Buchserin Susanna Büchel übernimmt die Leitung der Finanzen, Claudia Ehrenzeller – ebenfalls aus Buchs – unterstützt als Assistentin den Regisseur Matthias Harre. Bei den Solisten werden die bekannten Stimmen von Anna Gschwend (Sopran, Buchs) und Christian Büchel (Bariton, Buchs) wieder bei den Schloss-Festspielen zu hören sein. Eine besondere Rolle kommt bei den Aufführungen der jungen Gamser Harfenistin Julia Steinhauser zu.

Opernbühne erhält mobile Regensegel

Die Idee, nächstes Jahr «Die lustigen Weiber von Windsor» aufzuführen, kam vom Gamser Karl Hardegger. Es handelt sich dabei um eine «komisch-phantastische Oper» und setzt damit einen Gegenpol zur Corona-Tristesse. Die veralteten Zwischentexte werden durch einen dramaturgisch gestalteten Erzählstrang in deutscher Sprache ersetzt. Die Aufführungen im August 2022 finden, im Gegensatz zum Coronajahr 2020, voraussichtlich wieder im ursprünglichen Rahmen direkt am See statt.

Die Regie verlegt die Handlung auf einen Campingplatz. «Das Bild dieser selbstbestimmten Welt passt hervorragend auf die Bühne der Werdenberger Schloss-Festspiele mit dem See, dem malerischen Städtchen und dem darüber thronenden Schloss Werdenberg, das auch etwas von Windsor an sich hat», findet Regisseur Matthias Harre. 500 Personen werden auf der überdachten Tribüne Platz finden. Neu erhält die Opernbühne mobile Regensegel.

«Die Lustigen Weiber von Windsor»: Diese Oper wird im August 2022 aufgeführt. Bild: PD

Ortsgemeinde Buchs übernimmt Patronat

Die Gesamtinszenierung rechnet mit Kosten von 871000 Franken. Rund ein Drittel des Budgets wird durch Beiträge der öffentlichen Hand und der Kulturförderung finanziert. Die beiden anderen Drittel kommen durch Eigenleistung, Eintritte, Sponsorengelder und Beiträge von Freunden und Gönnern zusammen. Der Finanzierungsplan geht von Ticketeinnahmen in der Höhe von 245 000 Franken aus. Mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes bleiben in der Region.

Wie Co-Direktor Kuno Bont am Medienanlass sagte, übernimmt die Ortsgemeinde Buchs als Bekenntnis zur regionalen Kulturförderung erstmals das Patronat für die Oper. Auch alle anderen Werdenberger Ortsgemeinden, sowie die Politischen Gemeinden und die Stadt Buchs unterstützen das geplante Grossprojekt. Kuno Bont sprach allen Sponsoren und Unterstützern seinen Dank aus und fügte an:

«Die Reihe der Solidarität zum Projekt bisher beeindruckend und eine Freunde ist».

Pünktlich zum Startschuss des neuen Opernprojektes - welches vom 5. bis 20. August 2022 zu sehen sein wird - sind ab sofort die ersten 500 Eintrittskarten für «Die lustigen Weiber von Windsor» im Rahmen einer Weihnachtsaktion erhältlich. Sie werden in Form von Geschenkgutscheinen mit später frei wählbarem Datum und Sitzplatz angeboten. Die Buchung der Gutscheine ist bis am Weihnachtstag möglich. Der offizielle Vorverkauf beginnt am 1. März 2022.

Hinweis: Gutscheine für die Weihnachtsaktion gibt es auf der Seite:

www.dielustigenweiber22.ch