Buchs Spannende Inputs im neuen Jahr: Neujahrsbegrüssung der «Die Mitte Werdenberg» «Die Mitte Werdenberg» veranstaltete kürzlich ihre Neujahrsbegrüssung bei der Brusa HyPower AG. Es gab Referate, Talks, ein Apéro und sogar eine Betriebsführung. Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Die Partei «Die Mitte Werdenberg» durfte an ihrer Neujahrsbegrüssung Referaten aus Wirtschaft und Politik lauschen. Bild: PD

An der Neujahrsbegrüssung durften die Co-Präsidenten Luca Frei und Dusan Jaksic zahlreiche Mitglieder sowie einige prominente Gäste am neuen Standort der Brusa HyPower AG in Buchs begrüssen. Das Programm beinhaltete ein Referat von Gründer und Verwaltungsratspräsident Josef Brusa über Elektromobilität, eine Betriebsführung, einen Apéro sowie einen Talk mit Regierungsrat Bruno Damann, Ständerat Benedikt Würth und Nationalrat Markus Ritter.