Petition Die Stadt Buchs soll ein Zeichen setzen gegen das Flüchtlingselend Barbara Gähwiler hat der Stadt 81 Petitionsunterschriften überreicht. Gefordert wird die Aufnahme von Geflüchteten in den Lagern auf den griechischen Inseln. Heini Schwendener 11.02.2021, 05.00 Uhr

Barbara Gähwiler (2. von rechts), begleitet von Claudia Sillack (links) und Fred Rohrer (rechts), überreicht dem Buchser Stadtrat Heinz Rothenberger die Petitionsunterschriften. Bild: Heini Schwendener

Das Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln hat sich seit dem Grossbrand des Lagers von Moria dramatisch verschärft. Inzwischen fordern in unserem Land viele Organisationen, Gemeinden, Städte, Kirchen, Politikerinnen und Politiker sowie Bürgerinnen und Bürger die Bundesbehörden auf, mehr gegen diese unhaltbaren Zustände zu tun.

Ben Beschluss bitte an den Bundesrat weiterleiten

In Buchs hat Barbara Gähwiler die Initiative ergriffen und in rund einem Monat 81 Unterschriften für eine Petition zuhanden des Stadtrates gesammelt. Darin wird die Stadt aufgefordert, «sich bereit zu erklären, Geflüchtete von den griechischen Inseln aufzunehmen, diesen Beschluss öffentlich zu kommunizieren und ihn an den Bundesrat weiterzuleiten». Gesammelt wurden die Unterschriften nicht etwa auf der Strasse, sondern über Kontakte mit Freunden, Bekannten und Verwandten. Barbara Gähwiler hat zusammen mit Claudia Sillack und Fred Rohrer am Dienstag die Unterschriften dem Buchser Stadtrat Heinz Rothenberger übergeben.

Für Barbara Gähwiler ist klar, dass die 81 Unterschriften ein symbolisches Zeichen darstellen, dass es in der Stadt Leute gibt, die sich wünschen, dass Buchs einen kleinen Beitrag gegen dieses Flüchtlingselend leistet. Würden nämlich alle Gemeinden mitmachen und nur schon einen Flüchtling oder eine Familie mehr aufnehmen, so Barbara Gähwiler, könnte man durchaus etwas erreichen, «ohne dass es den einzelnen Gemeinden wehtut».

Stadtrat wird das Anliegen behandeln

Der Druck auf Bundesbern ist den Leuten, welche die Petition unterzeichnet haben, wichtig. So heisst es auf dem Petitionsbogen:

«Trotz anderslautender Äusserungen von Bundesrätin Karin Keller-Sutter existiert heute bereits die gesetzliche Grundlage für eine solche Aufnahmepraxis.»

Stadtrat Heinz Rothenberger bedankte sich für die Petitionsunterschriften, die er in den Stadtrat bringen werde. Er betonte aber auch, dass Buchs in den vergangenen Jahren immer etwa 10 bis 20 Prozent mehr Flüchtlinge aufgenommen habe, als es das Kontingent vorsehe. Dies unter anderem auch, weil die Stadt über geeignete Unterkünfte verfüge.

In Sevelen ist 2020 ebenfalls eine Petition zu diesem Thema eingereicht worden.