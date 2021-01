Buchs Siebenjähriger Velofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Sonntagnachmittag um 14:30 Uhr ist auf der Schulhausstrasse in Buchs ein Velofahrer mit einem Automobilisten zusammengeprallt. Dabei wurde der siebenjährige Velofahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. 25.01.2021, 10.39 Uhr

Unfall am Sonntagnachmittag in Buchs: Ein junger Velofahrer und ein Automobilist prallten zusammen. Bild: Kapo

(kapo) Ein 23-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto vom Rathaus in Richtung Kreuzgasse. Zeitgleich fuhr ein siebenjähriger Knabe mit seinem Velo auf der Bachstrasse in Richtung Schulhausstrasse. Bei der Kreuzung der beiden Strassen kam es zur Kollision zwischen dem Automobilisten und dem Velofahrer. Dabei wurde der Knabe leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.