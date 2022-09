Buchs/ Sevelen Den Sommer wohlbehütet verbracht: 250 Werdenberger Ziegen kehren zurück von der Alp Am Werdenbergersee empfing das Alppersonal am Samstag rund 250 Ziegen. Sie haben den Sommer auf der der Alp Malschüel verbracht, eine der grössten Ziegenalpen der Schweiz. 12.09.2022, 05.00 Uhr

Neugieriges Wesen: Appenzeller Ziege beim Rastplatz am Werdenbergersee. Bild: Armando Bianco

Auch wenn das trübe und regnerische Wetter nicht unbedingt an einem prächtigen Alpsommer erinnern liess: Am letzten Samstag ist das Personal der Alp Malschüel mit rund 250 Ziegen ins Tal zurückgekehrt, nachdem man einige Monate bei mehrheitlich bestem Wetter in den Bergen verbracht hatte.