Buchs: Bei Selbstunfall mit Motorrad verletzt

Am Sonntagmittag kurz nach 11.40 Uhr ist eine 25-jährige Frau mit ihrem Motorrad auf der St.Gallerstrasse in Buchs bei einem Selbstunfall verletzt worden. Sie kam aus bisher ungeklärten Gründen zu Fall, teilte die Kantonspolizei am Montag mit.

19.10.2020, 11.19 Uhr