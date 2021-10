René Engler rückt im Fabriggli Schauspieler ins richtige Licht

Buchs Seit 15 Jahren rückt René Engler im Fabriggli Schauspieler ins richtige Licht René Engler hat im Werdenberger Kleintheater Fabriggli gegen 20 Produktionen von Kindern und Erwachsenen mit Licht und Ton versehen. Derzeit befindet er sich mit dem Fabriggli-Team auf der Zielgeraden der neuen Eigenproduktion «Zusammen ist man weniger allein». Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 22.10.2021, 12.00 Uhr

Hier fühlt er sich wohl: René Engler steht hinter dem Mischpult im Werdenberger Kleintheater Fabriggli Bild: Alexandra Gächter

René Engler ist weder ein Mann der vielen Worte, noch steht er gerne im Vordergrund. Auf der Bühne stand er trotzdem einmal. In der Primarschule war das. Doch bereits damals faszinierte ihn das Lichtmischpult mehr als das Theaterspielen an und für sich. Etliche Jahre vergingen bis er wieder Theaterluft schnupperte.

Im Jahr 2006 besuchte Engler einen Theaterkurs im Werdenberger Kleintheater Fabriggli und wurde angefragt, ob er Interesse hätte, die Licht- und Tontechnik im Fabriggli zu übernehmen. «Nichtsahnend, wie viel Aufwand dahintersteckt, habe ich zugesagt», erinnert sich René Engler. Den Sprung ins kalte Wasser meisterte er dank den Bühnenhelfern, den Technikern, welche die Jugendanlässe betreuten, sowie den Künstlern, die damals im Fabriggli auftraten.

Zwei- bis dreimal pro Woche im Einsatz

Neun Jahre lang war René Engler für die Technik aller Anlässe verantwortlich. Er schrieb die Einsatzpläne der Fabriggli-Techniker und engagierte wenn nötig externe Fachleute. Ausserdem war er für Reparaturen und Revisionen des Materials zuständig. Nebst den Eigenproduktionen betreute er in diesen ersten neun Jahren auch viele Gastspiele, Ausstellungen, Fremdanlässe und die Fabriggli-Kulinarien.

«Oft arbeitete ich zwei bis dreimal pro Woche im Fabriggli. Das wurde mir zusammen mit meiner grossen Familie und der Verantwortung als Teamleiter für zwölf Mitarbeiter in der IT einer Bank zu viel», sagt Engler. So hat er sich schliesslich entschieden, etwas kürzer zu treten.

Den Eigenproduktionen des Fabriggli blieb er aber immer treu. Seit dem Jahr 2006 hat er gegen 20 Produktionen von Kindern und Erwachsenen mit Licht und Ton begleitet.

Routine ist nicht nur ein Vorteil

Anfänglich hatte er Mühe mit dem Gedanken, eine Eigenproduktion achtmal ansehen zu müssen. Unterdessen hat er seine Meinung geändert. «Es ist sehr spannend, wie unterschiedlich diese Abende verlaufen. Manchmal ist von Anfang an der Wurm drin, auch wenn der Zuschauer es nicht merkt. Hinter dem Mischpult fiebere ich jedes Mal mit.» Spannend sei auch zu sehen, was für einen Einfluss das Publikum auf das Spielgeschehen hat. Nicht immer lache das Publikum an den gleichen Stellen.

René Engler beim technischen Aufbau im Fabriggli. Bild: Alexandra Gächter

In den mittlerweile 15 Jahren hinter dem Mischpult hat René Engler viel Gelassenheit und Routine erlangt. Doch Routine sei auch gefährlich. Wenn man sich in Sicherheit wähnt, können Fehler passieren. Auch darf sich René Engler vom Theaterstück nicht mitreissen lassen, selbst wenn es sehr dramatisch oder emotional wird. René Engler sagt:

«Ich muss immer konzentriert bleiben, sonst verpasse ich die Anschlüsse.»

Schwierig wird es auch dann, wenn die Schauspieler gewisse Wörter oder Sätze auslassen oder sinngemäss umformulieren – denn ein jedes Wort kann ein Stichwort für einen Lichtwechsel oder Toneinsatz sein.

Fenster des Raumes werden miteinbezogen

Die beiden Eigenproduktionen «Hotel zu den zwei Welten» (2010) und «Harold und Maude» (2013) zählt René Engler zu den speziellsten. Erstere war technisch anspruchsvoll, da Ton und Licht separat gefahren werden musste. Letztere war von der Handlung her die emotionalste Produktion. Auch bei der aktuellen Eigenproduktion des Fabriggli «Zusammen ist man weniger allein», die ab 30. Oktober aufgeführt wird, gibt es Schwierigkeiten zu meistern. Die Fenster des Theaterraumes werden miteinbezogen.

«Das bedeutet, dass ich bei der Platzierung der Schweinwerfer nicht nur auf das optimale Licht schauen darf, sondern auch möglichst die Spiegelung aller Fenster verhindern muss.» Nervös vor der Premiere wird auch René Engler sein, wie er sagt. «Erstens will ich meine Einsätze richtig und punktgenau bringen, um die Schauspieler auf der Bühne zu unterstützen, und zweitens fiebere ich auch mit allen anderen mit.»

Melanie Loher, Patrick Keller, Karen Rütimann, Markus Hutter und Beatris Senften (von links) spielen bei der aktuellen Produktion mit. Bild: Sabine Büsser

«Ein zeitgemässes Thema ausgesucht»

Das Werdenberger Kleintheater Fabriggli zeigt zwischen 30. Oktober und 18. November 2021 seine aktuelle Eigenproduktion «Zusammen ist man weniger allein». Die Beziehungskomödie thematisiert das Aufeinandertreffen von vier Menschen in einer mehr oder weniger freiwilligen Wohngemeinschaft. Jeder dieser Menschen bringt ein Päckchen mit unterschiedlichen sozialen und emotional belasteten Erfahrungen mit sich. Jeder Einzelne ist darauf bedacht, seine persönliche Fassade aufrechtzuhalten und seine Ängste und Verletzlichkeiten zu verstecken.

Die Wohngemeinschaft vergrössert sich

Zu Beginn leben in dieser riesigen, ehemals herrschaftlichen, nun aber heruntergekommen Wohnung Philibert und Franck. Sie gehen sich dabei gegenseitig möglichst aus dem Weg. Als Philibert dann die kranke Camille zwecks Pflege in die Wohnung bringt, gerät das gut eingespielte Nichtaufeinandertreffen der beiden Männer aus den Fugen. Als wäre das nicht schon genug, folgt darauf ein weiterer Neueinzug.

«Soziale Kontakte sind wertvoll»

«Wir denken, wir haben mit diesem Stück ein zeitgemässes Thema ausgesucht. Betreffen doch die unterschiedlichen Formen von Zusammenleben und sozialem Austausch uns alle mehr oder weniger. Gerade durch die Coronapandemie wurde vielen klar, wie wertvoll und wichtig soziale Kontakte in all ihren Ausprägungen sind und wie sehr wir einander brauchen», sagt Ruth Kühne, welche sich die Produktionsleitung mit Svetlana Pavlova teilt.

Hinweis

Premiere: 30.10. Weitere Aufführungen: 5./6./11./13./17./18.11, um 20 Uhr und 14.11. um 17 Uhr.