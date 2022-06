Buchs: Schneiderei fängt Nachts Feuer – Polizei sucht Zeugen

Buchs Schreinerei fängt Nachts Feuer – Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte in Buchs eine Schneiderei. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand. 28.06.2022, 10.29 Uhr

Beim Brand wurde niemand verletzt. Bild: Kapo SG

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einer Schreinerei an der Churerstrasse erhalten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoss. Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Personen aus und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, zwei Bewohnerinnen einer Wohnung in derselben Liegenschaft konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.