Verkehr Rheinbrücke zwischen Buchs und Schaan wird von 30. auf 31. Mai wegen Belagsarbeiten gesperrt Die Brücke, die Buchs und Schaan miteinander verbindet, wurde 2020 instandgesetzt. Für abschliessende Bauarbeiten muss die Rheinbrücke sowie die Autobahneinfahrt und - ausfahrt Buchs in Fahrtrichtung St.Gallen gesperrt werden. 18.05.2021, 14.52 Uhr

Es folgen die Belagsarbeiten: Die Rheinbrücke zwischen Buchs und Schaan wird von Sonntag auf Montag gesperrt. Heini Schwendener

(wo) Der Einbau des Belags macht eine eintägige Sperrung der Rheinbrücke sowie der Autobahneinfahrt und -ausfahrt Buchs in Fahrtrichtung St. Gallen notwendig. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in verkehrsärmeren Zeiten durchgeführt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Brücke sowie Ein- und Ausfahrt auf die Autobahn A13 in Fahrtrichtung St.Gallen werden von Sonntag, 30. Mai, 5 Uhr, bis Montag, 31. Mai, 5 Uhr, gesperrt.