Musikverein Buchs-Räfis stimmte Publikum auf die Adventszeit ein

Buchs-Räfis Die musikalische Einstimmung auf die Adventszeit war dieses Jahr möglich Die Jugendmusik und der Musikverein Buchs-Räfis boten mit ihrem Kirchenkonzert besondere Momente. Heidy Beyeler 01.12.2021, 05.00 Uhr

Die Buchser Musikantinnen und Musikanten konnten endlich wieder einmal ein Kirchenkonzert geben. Bilder: Heidy Beyeler

Die Jugendmusik Buchs-Räfis machte den Anfang zum Konzert mit sanfter Musik, die später zu marschmässigem Genre überging. Ein Stück, das Patrick Ruppaner, Dirigent, besonders für die Jugendmusik ausgewählt hat. Nach diesem Auftakt begrüsste Corinne Bänziger, Präsidentin des Musikvereins Buchs-Räfis, das Publikum. Sie gab ihrer Freude Ausdruck, dass das adventliche Konzert dieses Jahr möglich sei, nachdem es im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt werden musste. Für dieses Jahr war wohl das Konzert für die Musikantinnen und Musikanten ein Höhepunkt.

Jugendmusik erntete viel Applaus

Die jungen Musiker und Musikerinnen setzten das Konzert fort mit dem amerikanischen Stück Little Brown, das einst durch das Big Band-Arrangement von Glenn Miller Weltruhm erlangte. Nach dem dritten Vortrag, einem taktvollen Stück, komponiert von Klaus Badelt, bot die Jugendmusik eine Zulage, die beim Publikum sehr gut ankam. Das war deutlich nach dem fulminanten Applaus.

Verabschiedung und neuer Dirigent

Vor gut einem Jahr spielte der Musikverein Buchs-Räfis erstmals unter der Leitung des Dirigenten Patrick Ruppanner aus Lüchingen. Neu dirigiert Ruppanner auch die Musikgesellschaft Berg (SG). Als erstes Stück wählte er den «Bannergruss», arrangiert von seinem Vorgänger, Christian Mathis. Dieser sanfte, liebliche Beitrag, passte gut zur Begrüssung des Publikums.

Christian Mathis wird von Präsidentin Corinne Bänziger verabschiedet

Anschliessend verabschiedete Corinne Bänziger Christian Mathis persönlich. Mit Verspätung, wie sie sagte. Sie übergab ihm ein Anerkennungspräsent und dankte Mathis für all die schönen Momente, die der Musikverein Buchs-Räfis in all den Jahren mit ihm erleben durfte.

Wunderschön und feinfühlig

Die Ansage des nächsten Beitrags «Die Hexe und die Heilige» klang aussergewöhnlich, vielleicht ein bisschen geheimnisvoll, ja gar mysteriös. Es gab in diesem Stück düstere Moment mit grollendem Donner. Im Gegensatz dazu kam «St. Florian» sanftmütig daher, ein wunderschönes, feinfühliges Musikstück.

Vorweihnachtliches Geschenk

Im Jahr 2023 feiert der Musikverein Buchs-Räfis den erfolgreichen Zusammenschluss von 2003 mit den beiden Musikgesellschaften MG Harmonie Buchs und MG Blechharmonie Buchs-Räfis. Dass nach 20 Jahren eine neue Uniform oder eine einheitliche Bekleidung angesagt ist, ist verständlich. Dazu ist der Verein aber auf Unterstützung angewiesen.

Markus Kobelt überreicht einen Check an den Musikverein Buchs-Räfis.

Am Adventskonzert überbrachte Markus Kobelt von der Lubera AG der Präsidentin einen Check im Wert von 5000 Franken. Über diese grosszügige Spende hat sich nicht nur Corinne Bänziger gefreut. Die Musikerinnen und Musiker waren ebenso glücklich über die vorweihnachtliche Überraschung.