Präsidentin des Musikvereins Buchs-Räfis, Corinne Bänziger geehrt

Buchs-Räfis Der Musikverein Buchs-Räfis begrüsste neue Vorstandsmitglieder und ehrte Präsidentin Corinne Bänziger Der Musikverein Buchs-Räfis führte die Hauptversammlung online durch. Leider konnte sich Christian Mathis, der langjährige Dirigent, nicht vom Publikum verabschieden. 07.06.2021, 13.39 Uhr

Corinne Bänziger wurde für ihren besonderen Einsatz im herausfordernden Coronajahr geehrt. Bild: PD

(pd) An der verspäteten Hauptversammlung des Musikvereins Buchs-Räfis, in diesem Jahr online durchgeführt, wurde der Vorstand und die Geschäftsführung 2020 entlastet. Es war ein herausforderndes Jahr, meint die Präsidentin Corinne Bänziger. Das Vereinsleben kam wegen Corona zum Erliegen. Insgesamt fanden 24 Proben statt und ein Auftritt im September. Christian Mathis, der langjährige Dirigent, konnte sich leider nicht vom Publikum verabschieden.

Tolle musikalische Momente hat das Corps mit ihm erlebt und dankt für seinen tollen Einsatz. Seit August 2020 steht sein Nachfolger Pa­trick Ruppanner am Dirigentenpult. Er wird sich hoffentlich bald musikalisch vorstellen können, schreibt der Musikverein in einer Mitteilung.

Corinne Bänziger wurde für besonderen Einsatz geehrt

Die Versammlung wählte Petra Guntli als neue Jugendmusikvorsitzende und Zlatko Baumberger als Musikkommissionsvorsitzenden in den Vorstand. Zudem wurde Angela Hungerbühler in die Jugendkommission gewählt. «Wir bedanken uns bei Silvia Bevivino und Hansjürg Künzler für die jahrelange tolle Zusammenarbeit im Vorstand und der jeweiligen Kommission», schreibt der Musikverein weiter.

Als Überraschung wurde Corinne Bänziger für ihren besonderen Einsatz im herausfordernden Coronajahr geehrt und mit einem Präsent für ihren Garten verdankt.

Musikverein plant Konzerte und hofft auf Lockerungen

Der Musikverein ist in den Startlöchern für musikalische Herausforderungen und hofft auf baldige Lockerungen des BAG. Geplant sind kleinere Platzkonzerte am 6. Juli, an den Nationalfeiern in der Gass am 31. Juli und des Einwohnervereins Räfis Burgerau im Rietli am 1.August, am Frühschoppen im Rietli am 19. September und als Höhepunkt das Konzert in der evangelischen Kirche Buchs am 28. November.