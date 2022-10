Buchs Publikum wählte chillige Vibes: Dritte Vorrunden-Qualifikation des BandXost-Contests im Krempel Am Freitag fand in Buchs die dritte Vorrunden-Qualifikation des diesjährigen BandXost Contest statt. Das Publikum war zwar nicht zurück im Saal, konnte aber per Livestream von zuhause aus zuschalten. Monika Linder 10.10.2022, 05.00 Uhr

Begeisterte Bekundungen aus dem Publikum. Bild: PD

Zwei Jahre lang konnte die Veranstaltung BandXost nur per Live-Stream miterlebt werden und die Künstlerinnen und Künstler und Bands spielten allein vor der Expertenjury. Nun ist nicht nur das Publikum zurück im Saal, BandXost überträgt den Live-Stream für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause weiterhin. Das freute am Freitagabend vor allem manch ein Mami, Papi und die Grosseltern, die so die jungen Künstlerinnen und Künstler auch von zu Hause auf der Bühne miterleben und unterstützen können.

Blend Friction mit stimmgewaltiger Sängerin

Die Vorlage lieferte am Freitagabend die Rheintaler Alternative Rockband Blend Friction. Mit ihrer charismatischen, stimmgewaltigen Sängerin Alison Monnat lieferte die Band von Shock-Rock-Metal über Pop bis zu Ska-Reggae-Punk eine buntdurchmischte 15-Minuten- Show ab.

Der 18-jährige Rapper G34 aka Gilles Ridolfo entschied sich vor einem Jahr, seine Leidenschaft für Hip-Hop und Rap auf das nächste Level zu heben und nahm deshalb selbst das Mikrofon in die Hand. Er war nicht nur der zweite Akt auf der Bühne, es war sein zweiter Auftritt überhaupt.

Kolladderall mit seinem Crossover-Punk-Rap war die experimentellste Band des Abends. Das Duo legte einen theatralischen und beattechnisch starken Auftritt auf die Bühne. Getreu dem Band-Motto war der Auftritt geprägt von perfekt organisiertem Chaos und Rap-Lyrics mit Message.

Keine Überraschung am Freitagabend

Den Abschluss bildete der Singer- Songwriter Cossmo aka Mauro Stocker aus Walenstadt. An der Trompete und dem Cajon unterstützte Marcel Dal Santo aus Altstätten den Sympathischen Sänger. Nicht nur mit seinen poppigen Nummern, der klaren Stimme und den eingängigen Melodien nahm er den Saal ein.

Auch seine witzige, ehrliche Art mit dem Publikum zu kommunizieren, kam gut an. Es war also keine Überraschung, als Cossmo am Freitagabend im Krempel den Publikumspreis mit nach Hause nahm.