Buchs «Peinlich und dilettantisch»: Wie die SVP Buchs nach Rothenbergers Rücktritt vom Rücktritt den Stadtrat kritisiert Nach den Vorkommnissen rund um den Rücktritt vom Rücktritt des Buchser Stadtrates Heinz Rothenberger und den Geschehnissen bei den Sozialen Diensten Werdenberg hagelt es von Seiten der SVP-Ortspartei Buchs scharfe Kritik an der Arbeit des Stadtrates. 09.03.2021, 05.00 Uhr

Die SVP Buchs schreibt in ihrer Medienmitteilung, dass der ‹Rücktritt vom Rücktritt› von Stadtrat Heinz Rothenberger einen weiteren Tiefpunkt in der «miserablen» Arbeit des Stadtrates Buchs sei. PD

(wo) «Schlicht und einfach peinlich, wie dilettantisch der Stadtrat versucht, Herr der Lage über seine öffentliche Kommunikation rund um die Vorkommnisse in den Sozialen Diensten Werdenberg (SDW) zu werden. Der ‹Rücktritt vom Rücktritt› von Stadtrat Heinz Rothenberger zeigt nun einen weiteren Tiefpunkt in der miserablen Arbeit des Stadtrates Buchs auf», das schreibt die SVP-Ortspartei Buchs in einer Medienmitteilung.

«Irritiert über misslungene Kommunikation»

Die SVP Buchs zeigt sich «hochgradig irritiert» über die Handhabung des Stadtrates bezüglich der Vorfälle in den SDW. Die Ortspartei schreibt weiter in ihrer Mitteilung:

«Begleitet wurde dieses Trauerspiel von einer katastrophalen Kommunikation»,

Kühlen Kopf bewahren, nüchtern die Sachlage analysieren, um dann transparent zu kommunizieren, sei dem Stadtrat Buchs einmal mehr misslungen.

«Das dargelegte Verhalten hinterlässt Verwirrung und Empörung»

Und weiter: «Stadtpräsident Daniel Gut ‹fällt aus allen Wolken› (FM1 Today am 2.März) und kann sich die Geschehnisse nicht erklären. Danach versucht sich der Stadtrat mit einem öffentlichen Statement aus der Affäre zu ziehen, indem er sein Bedauern über die Kündigung von Markus Büchel zum Ausdruck bringt, und fällt somit dem eigenen Mitglied Heinz Rothenberger in den Rücken. Als sich die öffentliche Empörung und mediale Berichterstattung auf dem scheinbaren Höhepunkt befindet, entscheidet sich Heinz Rothenberger zum Rücktritt und kommuniziert diesen den Medien. Nur drei Tage danach zieht er den Rücktritt wieder zurück. Der Stadtpräsident Daniel Gut verheddert sich dann erneut in der Kommunikation und muss seine schriftlich bestätigte Aussage gegenüber dem W&O korrigieren. Das dargelegte Verhalten dieses Führungsgremiums hinterlässt Verwirrung und Empörung», so die SVP weiter.

Grobe Fehler in der Arbeit und Inkonsequenz

Die Ortspartei Buchs findet, dass Kündigungen und Rücktritte, die wegen Verfahrensfehlern und persönlichen Befindlichkeiten innerhalb einiger Tage ausgesprochen und zurückgenommen werden, der Stadt Buchs nicht würdig seien. Professionelles Handeln müsse auf dieser Stufe wieder Einlass finden.

Dass Stadtrat Heinz Rothenberger seinen Rücktritt zurückzieht, ist aus Sicht der SVP Buchs sein gutes Recht. Die Folge davon sei jedoch, dass er damit willentlich der ganzen Glaubwürdigkeit des Stadtrates Buchs massiv schade. Von einem langjährigen Stadtrat dürfe erwartet werden, dass er seine Entscheidungen mit Weitsicht trifft und dem Druck von verschiedenen Seiten widerstehe.

«Keine guten Substanzen für einen Stadtrat»

«Bei seiner Rücktrittansprache gegenüber dem Sender TVO entschuldigte er sich für die unter seiner Verantwortung entstandenen Fehler mit weitreichenden Folgen für Dritte. Dort präsentierte sich Heinz Rothenberger als konsequent und verantwortungsbewusst. Eine Posse, wie sich herausstellte», betont die SVP Buchs in der Medienmitteilung weiter.

Das nun erfolgte Dementi des Rücktrittes aus dem Stadtrat, beweise das klare Gegenteil. «Grobe Fehler in seiner Arbeit, Inkonsequenz, willentlich der Glaubwürdigkeit des Stadtrates schaden und keine Achtung vor dem Amt sind aus Sicht der SVP Buchs keine guten Substanzen für einen Stadtrat.»

Frick ist «kenntnisreiche und konsequente Stadträtin»

Die SVP Buchs fordert den Stadtrat in ihrer Medienmitteilung auf, seine Absichten klar sichtbar aufzuzeigen und sein gesamtes Handeln diesem Ziel unterzuordnen. Eine damit verbundene klare und transparente Kommunikationsstrategie sei ebenfalls zu begrüssen.

Erfreut nimmt die Ortspartei zur Kenntnis, dass mit der Vizestadtpräsidentin Katrin Frick eine «kenntnisreiche und konsequente Stadträtin» das Amt im Vorstand der SDW übernimmt. Die SVP Buchs wolle weiterhin das politische Treiben in der Stadt Buchs sowie den SDW aufmerksam und kritisch verfolgen.