Panflötenchor überzeugte in der katholischen Kirche Buchs

Panflötenchor überzeugte am Sonntag in der Kirche

Vor nunmehr 40 Jahren realisierte Robert Schumacher seinen Traum. Mit 16 Jugendlichen hat er, damals als Musiklehrer in Eschen, den Panflötenchor in Eschen ins Leben gerufen. Am Sonntag trat der Chor in der Kirche Buchs auf.