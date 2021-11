Buchs: Standaktion "Orange Days" ist erfolgreich angelaufen

Buchs «Orange Days» als Weckruf: Soroptimistinnen engagieren sich gegen Gewalt an Frauen und Kindern Mit einer Standaktion und orangen Lichtzeichen, mit Flyern, einem Film, Gesprächen und Workshops machen die Frauen auf ein wichtiges Thema aufmerksam. 30.11.2021, 14.36 Uhr

Soroptimistinnen des Clubs Bad Ragaz bei ihrer Standaktion «Orange Days» in Buchs. Bilder: PD

(pd) Die Soroptimistinnen des Clubs Bad Ragaz machten am 24. November zum Auftakt der «Orange Days» beziehungsweise der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» mit einer Standaktion anlässlich «BUX20» in Buchs auf das Thema «Gewalt an Frauen und Kindern» aufmerksam.

Ein Kurzfilm zu den «Orange Days» auf dem Bildschirm in der «Gass» und Informationsflyer wiesen auf die Problematik hin. Die Soroptimistinnen führten Gespräche mit Passantinnen und Passanten und sammelten durch den Verkauf von Lichttüten und orangen Guetzli sowie Spenden eine beachtliche Summe für das gemeinsame Projekt «Mietkautionen» mit dem Frauenhaus St. Gallen.

Besonders erfreulich war die Unterstützung der zahlreich erschienen Behördenmitgliedern, die der Einladung zum Spendenanlass gefolgt waren.

Orange Lichtzeichen in der Region

In der Schweiz erleidet jede dritte Frau in ihrem Leben physische oder psychische Gewalt. Abwertung, Schläge, Isolation, Kontrolle, Entzug finanzieller Mittel und andere Formen der Gewalt lösen grosses Leid aus und stellen eine Menschenrechtsverletzung dar.

Das orange beleuchtete Schloss Werdenberg. Bild: Patrik Wedam

Mit diversen Aktionen wird vom 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) bis zum 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) weltweit auf das aktuelle Thema der Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Der Club Soroptimist Bad Ragaz setzt orange Lichtzeichen im Werdenberg und Sarganserland. Die Schlösser Sargans und Werdenberg, sowie die Burgruinen Herrenberg (Sevelen), Wartau und Freudenberg (Bad Ragaz) werden für die 16-tägige Aktionsperiode in Orange angestrahlt, ebenso wie das Dach der «Gass» zu Beginn und Ende der «Orange Days», sowie das Geschäftshaus «Federer» in Buchs.

Auch die Burgruine Wartau ist Teil der «Orange Days».

Workshops zum Thema «Häusliche Gewalt»

Zudem werden in der Region wieder Workshops zum Thema «Häusliche Gewalt» an den Frauentreffs der Stiftung Mintegra durchgeführt und in mehreren Lokalen und Kleintheatern «Orange Drinks» verkauft (zwei Franken pro Getränk geht ans Frauenhaus) verkauft. Der Einsatz der Soroptimistinnen wäre ohne die Mithilfe von engagierten Helferinnen, Helfern und Leuten, die die Aktion finanziell unterstützten, nicht möglich gewesen.