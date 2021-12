Buchs «Ohne Kinder keine Stadt» ist jetzt ein Verein Der Verein «Ohne Kinder keine Stadt» bietet Kindern zwischen 8 und 14 Jahren ein Gefäss, in dem sie ihre Meinungen und Ideen austauschen und ihre eigenen Projektideen einbringen können. 07.12.2021, 18.08 Uhr

Die Mitglieder der ersten Stunde sind stolz auf ihren Verein «Ohne Kinder keine Stadt». Bild: PD

Mit OKKS ist kein gehörntes Tier gemeint. Ausgesprochen als «O-Ka-Ka-Es» handelt es sich um den abgekürzten Namen des neu gegründeten Vereins «Ohne Kinder keine Stadt». Die Vereinsgründung geschah am 1. Dezember in feierlichem Rahmen im B-one am Marktplatz.