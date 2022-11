Buchs: Neun Bands begeisterten am Rhy Contest im Krempel

Buchs Neun Bands begeisterten am Rhy Contest «Bands on Stage» im Krempel Am Sonntag ging im Rahmen vom Rhy Contest «Bands on Stage» im Krempel in Buchs in die zweite Runde. Katja Wohlwend 22.11.2022, 09.00 Uhr

Die Jury war «sehr zufrieden» mit dem Auftritt der Band Flashback. Bilder: Katja Wohlwend

Sechs Musikschulen aus dem Rheintal riefen den Rhy Contest ins Leben, um Musikschülerinnen und -schülern die Teilnahme an einem Wettbewerb auf Musikschulniveau zu ermöglichen. Dabei sind die Musikschulen Sarganserland, Liechtenstein, Werdenberg, Oberrheintal, Mittelrheintal sowie die Musikschule Am Alten Rhein.

Bei diesem Wettbewerb geht es nicht darum, die beste Band zu küren, stattdessen stehen der Spass an der Musik, Kontakte knüpfen und der Austausch untereinander an erster Stelle. «Wir bieten den Musikschülern die Möglichkeit, professionell aufzutreten. So ein Auftritt ist für die Musikschüler prägend für das ganze Leben und kann andere junge Menschen motivieren, ebenso ein Instrument an einer Musikschule zu erlernen. Das ist nicht nur für die jungen Musiker ein Gewinn, sondern auch für die Musikschulen», sagte Dennis Mungo, Schulleiter der Musikschule Werdenberg.

Nachdem 2021 der Rhy Contest den Anlass «Bands on Stage» erfolgreich über die Bühne gebracht hatte, fand der Musikschulwettbewerb auch dieses Jahr wieder statt. Am Sonntag war es so weit: Neun junge Bands konnten im Krempel in Buchs ihr musikalisches Talent zeigen und zum Teil erste Bühnenerfahrungen sammeln. Da­runter waren auch die zwei Werdenberger Rock-Pop-Bands namens Flashback und Genius.

In diesem Jahr bestand die Jury aus Michael Sele, Sänger der Band Beauty of Gemina und dem Musiker Daniel Ziegler, bekannt aus der SRF-Sendung Giacobbo/Müller. Sie gaben jeder Band direkt nach ihrem Auftritt ein mündliches Feedback. Auch ein Zertifikat wurde ihnen überreicht. Dadurch können sich die jungen Musiker und Musikerinnen weiterentwickeln und ihre Bühnenpräsenz verbessern.

«Davon können wir viel lernen»

Das gilt auch für die fünfköpfige Band Genius von der Musikschule Werdenberg. «Davon können wir viel lernen, das ist cool», sagte deren E-Gitarrist Manuel Lämmler. Sie coverten verschiedene Lieder aus dem Rock- und Popgenre wie etwa «Don’t Look Back in Anger» von Oasis.

Die Band Genius hat bei «Bands on Stage» viel gelernt.

Flashback, die zweite Band, die von der Musikschule Werdenberg teilnahm, coverte ebenso bekannte Rock- und Popklassiker, wie etwa Guns-‘n’-Roses-Song «Sweet Child O’ Mine» oder «Zombie» der irischen Rockband The Cranberries. Damit wussten die sechs Musiker nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury zu be­geistern.

«Mit unserem Auftritt war die Jury sehr zufrieden», sagt Kleyri Lienert, die Flashback-Sängerin. «Ich bin froh, wertvolle Rückmeldungen und Tipps von Experten erhalten zu haben, denn so kann sich jeder Einzelne von uns weiterentwickeln.»