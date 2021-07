Buchs Naturschützer warteten Heuwetter ab Die Heuergruppe des Natur- und Vogelschutzvereins Buchs-Werdenberg mähte am vergangenen Wochenende die ökologisch wertvollen Wiesen. 13.07.2021, 05.00 Uhr

Othmar Bossart beim Mähen der ökologisch wertvollen Wiesen. Bild: PD

(pd) Die Organisation zur Biotoppflege war für den Organisator Othmar Bossart der Heuergruppe des Natur- und Vogelschutzvereins Buchs-Werdenberg wetterbedingt nicht ganz einfach. Doch nun konnten die Arbeiten – das Mähen der ökologisch wertvollen Wiesen – letztes Wochenende, mit Unterstützung der drei Helfer Kurt Marti, Kurt Zweidler sowie Ludwig Altenburger, durchgeführt werden.

Unterstützung durch den Biber erhalten

Die Verantwortlichen der Biotope führten bereits Aktionstage zur Bekämpfung der Neophyten Goldrute und dem immer stärker aufkommenden Einjährigen Berufskraut durch. Erfolgreich wurde der Sommerflieder bekämpft.

Im Biotop Afrika stellte der Verein Unterstützung durch den Biber fest, welcher die schnell wachsenden Weiden entlang des Gewässers fällt. Verschiedene Spuren zeigen, dass er häufig vom Kanal zu seinem Bau am See wechselt, wie der Natur- und Vogelschutzverein Buchs-Werdenberg in seiner Mitteilung schreibt.