Buchs «Motivation und Zuversicht der heimischen Betriebe ist trotz der schwierigen Zeit gross» – Erste Anmeldungen für die Wiga Die Vorbereitung auf die Jubiläums-Wiga laufen. Im September feiert die Werdenberger Industrie- und Gewerbeausstellung ihren 40. Geburtstag. Nebst diversen Einzelausstellern haben sich auch die ersten beiden Gewerbevereine aus der Werdenberger Wirtschaftsorganisation angemeldet, wie die Veranstalter mitteilen. 20.01.2021, 09.53 Uhr

Im Herbst soll die Wiga in Buchs stattfinden. Archiv

(wo) Als erster der sechs Mitgliedsvereine der Werdenberger Wirtschafts-Organisation (WWO) hat der GV Wartau seine Anmeldung für die Jubiläums-Wiga 2021 eingereicht, heisst es in der Mitteilung. Dem OK um Vereinspräsident Rolf Hobi sei es gelungen, im Vergleich zur letzten Messe einen zusätzlichen Daueraussteller zu gewinnen. Somit werden 13 Unternehmungen die ganze Messezeit vor Ort sein, in den beiden Promoständen können sich weitere Aussteller tageweise anmelden. Die Fläche des GV Wartau beträgt über 400 m2.