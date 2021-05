Mofa nach dem Betanken in Brand geraten: Mehr als 50 000 Franken Sachschaden in und an der Garagenbox

Am Freitag, um 19.50 Uhr, ist es in einer Garagenbox eines Mehrfamilienhauses an der Rietlistrasse in Buchs zu einem Brand gekommen. Das Feuer ging von einem Mofa aus, welches in Brand geriet. Der Sachschaden wurde auf mehr als 50 000 Franken geschätzt.